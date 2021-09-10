"Биткоин, как почтовая марка. Только хуже": европейские центробанки предсказали крах криптовалюты

По мнению главных банкиров, BTC может озолотить инвесторов, но рискует "лопнуть" в любой момент, ведь не поддерживается государством.

Глава центрального банка Швеции Sveriges Riksbank Стефан Ингвес считает, что криптовалюта обвалится, при чем — вся.

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Он поделился своими выводами в рамках пресс-конференции в Стокгольме, передает Businessinsider.

Стефан Ингвес сравнил распространение биткоинов с торговлей почтовыми марками. По его мнению, люди могут разбогатеть на покупке и продаже криптовалюты, однако подобные платежные средства не могут вечно существовать без поддержки официальных государственных структур.

"Частные платежные средства рано или поздно рушатся", — подчеркнул топ-банкир Швеции.

Его слова, в целом, соответствуют позиции представителей центральных банков других стран относительно криптовалют и биткоина в частности. В феврале 2021 года руководитель центробанка Ирландии Габриэль Махлуф предупредил криптовалютных инвесторов, чтобы они были готовы потерять все свои вложения.

"Лично я бы не стал вкладывать в это свои деньги, но очевидно, что некоторые люди думают, что это хорошая идея. Триста лет назад люди вкладывали деньги в тюльпаны, считая их инвестицией", — отметил он.

В мае глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты могут полностью обесцениться, ведь не имеют внутренней стоимости (внутренней стоимостью денег принято считать рыночную стоимость материала, из которого их создают, а ее величина определяется издержками производства денег, — ред.).

"Извините, я снова буду прямолинейным: покупайте их, только если вы готовы потерять все свои деньги", — прокомментировал Бейли резкий рост Dogecoin.

Сейчас Центральные банки по всему миру изучают возможность разработки собственных виртуальных денег, известных как цифровые валюты. Багамы в 2020 году стали первыми, кто успешно запустил их в масштабах всей страны.

Ранее стало известно, что Сальвадор первым официально признал биткоин платежным средством наравне с долларом США. Президент Найб Букеле заявил, что правительство страны приобрело 550 биткоинов, что 7 сентября было равнозначно $25 млн.

В первый же день запуска биткоин-система Сальвадора рухнула, вызвав волну протестов. Государственный криптокошелек Chivo пришлось отключить из-за многочисленных жалоб на проблемы с установкой. Президент Сальвадора призвал граждан быть терпеливыми, люди же возмутились, что власти не объяснили им ни преимуществ новой системы, ни механизмы проведения транзакций.