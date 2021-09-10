"Біткоїн як поштова марка. Тільки гірше": європейські центробанки передбачили крах криптовалюти

На думку головного банкіра країни, BTC може озолотити інвесторів, але ризикує "лопнути" в будь-який момент, адже не підтримується державою.

Глава центрального банку Швеції Sveriges Riksbank Стефан Інгвес вважає, що криптовалюта обвалиться, при чому — уся.

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Він поділився своїми висновками в межах пресконференції в Стокгольмі, передає Businessinsider.

Стефан Інгвес порівняв поширення біткоїну з торгівлею поштовими марками. На його думку, люди можуть розбагатіти на купівлі і продажу криптовалюти, проте подібні платіжні засоби не можуть вічно існувати без підтримки офіційних державних структур.

"Приватні платіжні засоби рано чи пізно руйнуються", — підкреслив топ-банкір Швеції.

Його слова, у цілому, відповідають позиції представників центральних банків інших країн щодо криптовалюти і біткоїна зокрема. У лютому 2021 року керівник центробанку Ірландії Габріель Махлуф попередив криптовалютних інвесторів, щоб вони були готові втратити всі свої вкладення.

"Особисто я б не став вкладати в це свої гроші, але очевидно, що деякі люди думають, що це хороша ідея. Триста років тому люди вкладали гроші в тюльпани, вважаючи їх інвестицією", — зазначив він.

У травні глава Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що криптовалюти можуть повністю знецінитися, адже не мають внутрішньої вартості (внутрішньою вартістю грошей прийнято вважати ринкову вартість матеріалу, з якого їх створюють, а її величина визначається витратами виробництва грошей, — ред.).

"Вибачте, я знову буду прямолінійним: купуйте їх, тільки якщо ви готові втратити всі свої гроші", — прокоментував Бейлі різке зростання Dogecoin.

Наразі Центральні банки по всьому світу вивчають можливість розробки власних віртуальних грошей, відомих як цифрові валюти. Багами у 2020 році стали першими, хто успішно запустив їх у масштабах всієї країни.

Раніше стало відомо, що Сальвадор першим офіційно визнав біткоїни платіжним засобом нарівні з доларом США. Президент Наїб Букеле заявив, що уряд країни придбав 550 біткоїнів, що 7 вересня було рівнозначно $25 млн.

У перший же день запуску біткоїн-система Сальвадора звалилася, викликавши хвилю протестів. Державний криптогаманець Chivo довелося відключити через численні скарги на проблеми з установкою. Президент Сальвадору закликав громадян бути терплячими, люди обурилися, що влада не пояснила їм ні переваг нової системи, ні механізми проведення транзакцій.