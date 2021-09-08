Національна біткоїн-система Сальвадора впала в перший же день запуску, — ЗМІ

Президент Наїб Букеле підтвердив, що державний криптогаманець Chivo був відключений після скарг на проблеми зі встановленням. Ще не відомо, коли він знову з'явиться в мережі.

Запуск BTC як законного платіжного засобу в Ель Сальвадорі став невдалим через збій системи цифрового урядового гаманця.

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Про це повідомляє видання news.sky.com.

Президент Наїб Букеле сказав, "проблема відносно нескладна", але вона вимагає відключення всієї системи. У твітері він написав "Mejor despacio y con buena letra", що можна перекласти як "краще повільно, але впевнено". І додав "Un poquito de paciencia" — "Трохи терпіння".

Вебсайт Chivo Wallet теж припинив роботу у вівторок, 7 вересня, коли набув чинності нещодавно ухвалений закон, який визнає біткоїн законним платіжним засобом у Сальвадорі.

Громадяни країни вийшли на мітинги проти криптовалюти, скаржачись на те, що чиновники не пояснили, яку вигоду принесе BTC і як будуть працювати транзакції з використанням криптовалюти.

Видання Reuters цитує Клаудію Моліну, одну з протестувальників: "Ми не знаємо, що це за валюта. Ми не знаємо, звідки вона береться. Ми не знаємо, чи принесе вона нам прибуток або збиток".

Медіа news.sky.com зазначає, що біткоїн стабільно торгувався на рівні приблизно $51 тис. протягом останніх кількох днів — це найвищий рівень з травня, коли він різко впав після того, як Китай оголосив про обмеження транзакцій з криптовалютою. Однак на тлі набрання чинності закону про визнання Ель Сальвадором біткоїна як офіційного платіжного засобу, курс крипти впав до $43 тис.

І хоча по всій країні вже почали встановлювати біткоїн-банкомати, де громадяни зможуть конвертувати свої цифрові маркери в готівку (ця програма здійснюється за підтримки державного фонду в розмірі $150 млн), опитування показали, що більшість сальвадорців проти прийняття біткоїнів як фіатної криптовалюти, незважаючи на те, що уряд зобов'язався надати по $30 в токенах кожному громадянину через державний цифровий гаманець.

Карлос Карка, професор Вищої школи економіки та бізнесу Сальвадора, стверджує, що прийняття біткоїнів як законного платіжного засобу "не є необхідним і зручним". Він зазначив, що BTC надзвичайно нестабільний, тому інвестори "ризикують стати багатими, а на наступний день — бідними".

"Країна сильно залежить від грошей, які громадяни, котрі проживають за кордоном (найчастіше в США), відправляють додому, і ці грошові перекази в Сальвадор у 2019 році склали майже $6 млрд, що становить 16% валового внутрішнього продукту Сальвадора", — пише ЗМІ.

Країна перейшла від сальвадорської нацвалюти до використання долара США як законного платіжного засобу в 2001 році внаслідок саме цих грошових переказів, і перехід на біткоїн заснований на очікуванні того, що більше сальвадорців почнуть надсилати гроші додому в біткоїнах, тому гаманець Chivo повинен бути доступний для громадян, які проживають за кордоном.

Раніше ми повідомляли про те, що в Ель Сальвадорі збираються майнити крипту, задіюючи вулкани.