Национальная биткоин-система Сальвадора рухнула в первый же день запуска, - СМИ

Президент Наиб Букеле подтвердил, что государственный криптокошелек Chivo был отключен после жалоб на проблемы с установкой. Пока не известно, когда он снова появится в сети.

Запуск BTC в качестве законного платежного средства в Эль Сальвадоре оказался неудачным из-за сбоя системы цифрового правительственного кошелька.

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Об этом сообщает издание news.sky.com.

Президент Наиб Букеле сказал, "проблема относительно несложная", но она требует отключения всей системы. В Твиттере он написал "Mejor despacio y con buena letra", что можно перевести как "лучше медленно, но уверенно". И добавил "Un poquito de paciencia" — "Немного терпения".

Веб-сайт Chivo Wallet тоже прекратил работу во вторник, 7 сентября, когда вступил в силу недавно принятый закон, признающий биткойн законным платежным средством в Сальвадоре.

Граждане страны вышли на митинги против криптовалюты, жалуясь на то, что чиновники толком не объяснили, какую выгоду принесет BTC и как будут работать транзакции с использованием криптовалюты.

Издание Reuters цитирует Клаудию Молину, одну из протестующих: "Мы не знаем, что это за валюта. Мы не знаем, откуда она берется. Мы не знаем, принесет ли она нам прибыль или убыток".

Медиа news.sky.com отмечает, что биткойн стабильно торговался на уровне около $51 тыс. в течение последних нескольких дней — это самый высокий уровень с мая, когда он резко упал после того, как Китай объявил об ограничении транзакций с криптовалютой. Однако на фоне вступления в силу закона о признании Эль Сальвадором биткоина в качестве официального платежного средства, курс крипты упал до $43 тыс.

И хотя по всей стране уже начали устанавливать биткойн-банкоматы, где граждане смогут конвертировать свои цифровые токены в наличные (данная программа осуществляется при поддержке государственного фонда в размере $150 млн), опросы показали, что большинство сальвадорцев против принятия биткойна в качестве фиатной криптовалюты, несмотря на то, что правительство обязалось предоставить по $30 в токенах каждому гражданину через государственный цифровой кошелек.

Карлос Карка, профессор Высшей школы экономики и бизнеса Сальвадора, утверждает, что принятие биткойна в качестве законного платежного средства "не является необходимым и удобным". Он отметил, что BTC чрезвычайно нестабилен, поэтому инвесторы "рискуют стать богатыми, а на следующий день — бедными".

"Страна сильно зависит от денег, которые граждане, проживающие за границей (зачастую в США), отправляют домой, и эти денежные переводы в Сальвадор в 2019 году составили почти $6 млрд, что составляет 16% валового внутреннего продукта Сальвадора", — пишет СМИ.

Страна перешла от сальвадорской нацвалюты к использованию доллара США в качестве законного платежного средства в 2001 году в результате именно этих денежных переводов, и переход на биткойн основан на ожидании того, что больше сальвадорцев начнут отправлять деньги домой в биткоинах, поэтому кошелек Chivo должен быть доступен для граждан, проживающие за границей.

Ранее мы сообщали о том, что в Эль Сальвадоре собираются майнить крипту, задействуя вулканы.