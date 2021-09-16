"Влада знайде спосіб "убити" біткоїн": мільярдер Рей Даліо назвав можливу причину краху крипти

Масовий успіх BTC змушує уряди шукати способи для його контролю, при цьому криптовалюта втратить головну перевагу — незалежність.

Засновник найбільшого хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо назвав умову, за якої органи влади зважаться знищити біткоїн.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Мільярдер поділився своїми думками в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

За його словами, державні регулятори спробують отримати контроль над біткоїном і "вбити" його незалежність, якщо успіх криптовалюти продовжить набирати обертів. Бізнесмен упевнений, що у влади є способи зробити це.

"Я думаю, що, в кінці кінців, якщо він стане дійсно успішним, вони вб'ють його, — зазначив підприємець. — У вас є Сальвадор, який приймає його [BTC], і у вас є Індія та Китай, які позбавляються від нього. І є Сполучені Штати, які говорять про те, як його регулювати і контролювати".

[ + – ] Рей Даліо під час інтерв'ю для CNBC Фото: Скриншот

Сальвадор став першою країною, яка визнала біткоїн платіжним засобом на державному рівні, тоді як в Індії готують закон про заборону криптовалюти, а Китай вже заборонив майнінг. Регуляторні органи США посилили нагляд за криптовалютою на тлі сильних коливань курсу на спекулятивних ринках. 14 вересня голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер заявив, що головний регулюючий орган Волл-стріт працює понаднормово, розробляючи набір нових правил для захисту криптовалютних інвесторів.

Мільярдер підкреслив, що зараз біткоїн не має внутрішньої вартості, а значить, позбавлений фундаментальної та об'єктивної цінності. Втім, він все ще визнає криптовалюту хорошою альтернативою грошам. Рей Даліо додав, що зберігає певну суму в біткоїнах, але значно меншу, ніж вклав у золото.

"В історичній перспективі є так багато речей, які не мали внутрішньої цінності і вважалися цінними. А потім інтерес до них підвищувався і знижувався. Може трапитися як одне, так і інше. Ви просто повинні знати, що це таке. В Голландії це можуть бути тюльпани", — підкреслив інвестор.

Незважаючи на тимчасові просідання волатильності, останнім часом біткоїн демонструє значне зростання. За останні 12 місяців найпопулярніший токен подорожчав більш ніж у 4 рази, зараз він коштує близько $47,5 тис. Навесні 2021 року криптовалюта подолала позначку в $60 тис.

Раніше центральні банки Європи передрікали крах біткоїна. Глава шведського Sveriges Riksbank Стефан Інгвес порівняв криптовалюту з торгівлею поштовими марками, які можуть принести інвесторові гроші, але самі по собі не є цінністю. Він додав, що платіжні засоби не можуть довго існувати без підтримки з боку держави.

Писали також, що біткоїн різко обвалився після визнання його офіційною валютою в Сальвадорі. Вартість криптовалюти впала на 17% (з 52 912 до $43 050).