У Сальвадорі палять біткоїни: люди продовжують протестувати проти крипти і президента

У країні, яка нещодавно зробила BTC офіційною валютою, не вщухають протестні акції — люди бояться втратити будь-який контроль над своїми фінансами.

У середу в процесі акцій протесту проти президента Сальвадора Наїба Букеле тисячі людей зібралися на вулицях столиці Ель Сальвадора.

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Про це повідомляє видання euronews.com.

Противники політики президента Букеле кажуть, що він занадто сильно сконцентрував владу і послабив незалежність судової системи країни. "Настав час захистити демократію", — сказав один з учасників протесту, колишній суддя Верховного суду Сідні Бланко. "Ми втомилися від такої кількості порушень Конституції".

Учасники маршу в Сан-Сальвадорі також висловили протест проти суперечливого рішення Букеле зробити біткоїн офіційною валютою у Сальвадорі. Уряд запустив "Chivo", національний цифровий гаманець для токена 7 вересня 2021 року, але старт був затьмарений системними помилками і частими збоями.

Засмучені демонстранти атакували нові банкомати Chivo, призначені для обробки біткоїн-транзакцій, — як мінімум одна машина була підпалена.

"Вони кажуть, що цей акт "вандалізму" був справою рук "провокаторів", але вандалізм вони здійснювали під час усіх своїх демонстрацій", — написав президент Букеле в Twitter.

Видання зазначає, що банкомати не працювали більшу частину часу з моменту їх встановлення. Інформагентство AP пише, що така ситуація склалася через збої в системі Chivo, яка виявилася перевантаженою кількістю запитів від сальвадорців, охочих скористатися бонусними $30, обіцяних президентом як стимул для переходу на BTC.

"Ми знаємо, що ця криптовалюта сильно коливається. Її вартість змінюється щосекунди, і ми не зможемо її контролювати", — сказав Рейтер Стенлі Кінтерос, член профспілки працівників Верховного суду. Біткоїн дійсно часто схильний до різких коливань у ціні, що обмежує функціональність токена як офіційної валюти. Ціна криптовалюти впала на 11,1% 7 вересня, в день, коли Сальвадор ухвалив її як законний платіжний засіб. У серпні учасники протесту на демонстрації проти ухвалення біткоїнів підняли плакати з написом "Букеле, ми не хочемо BTC" і "Ні корупції і відмиванню грошей".

Закон країни про біткоїни, ухвалений переважною більшістю учасників конгресу Сальвадора в червні, вимагає, щоб усі підприємства, технологічно здатні приймати токени як оплату. Приватні особи не зобов'язані володіти ним або використовувати його.

Але не всі держави так оптимістично налаштовані щодо найбільш популярної криптовалюти світу. Раніше ми повідомляли про те, що бізнесмен Рей Даліо назвав причини, через які влада може буквально позбутися біткоїнів.