Биткоин идет ко дну: эксперты предупредили о наступлении самой тяжелой фазы

Курс криптовалюты упал до минимума впервые с 2020 года. А макроэкономические показатели указывают, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Биткоин значительно подешевел и переживает самую тяжелую фазу на рынке криптовалют. Аналитики из компании Glassnode Insights проанализировали ситуацию и спрогнозировали, чего же ждать дальше.

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Как показывает сервис Сoinmarketcap, за последнюю неделю стоимость биткоина снизилась на 31,5% и сейчас составляет чуть больше $20 тыс. Курс криптовалюты упал до этой отметки впервые с 2020 года, а торги за последние 11 недель 10 раз завершались его снижением.

"Множество макроиндикаторов указывают на то, что рынок вступает в самую глубокую фазу этого медвежьего цикла. Фундаментальные показатели ухудшились, и теперь даже долгосрочные держатели несут значительные потери", — отмечает Glassnode Insights.

"Медвежья" фаза — это период, когда активы на рынке резко теряют в цене 20% или более. Как это зачастую бывает, падение курса BTC сопровождается неблагоприятными экономическими факторами: показатель CPI (индекс потребительских цен) в США оказался выше прогнозируемого уровня (8,6%), а 13 июня произошел очередной скачок доходности американских облигаций со сроком погашения от 2 до 10 лет, что вызвало колебания индекса DXY, показывающего отношение доллара США к корзине из основных валют

Цена реализации биткоина: рынок идет ко дну

Киты (обладатели более 10 тыс. BTC) и креветки (меньше 1 BTC) продолжают накапливать криптовалюту, однако ее цена остается очень нестабильной. Биткоин коррелирует с традиционными рынками, потому его стоимость падает. По словам аналитиков, сейчас большую роль играет цена реализации — средняя цена каждой монеты, предлагаемой на рынке на момент последнего использования в сети. 13 июня цена реализации биткоина составляла $23 430 — курс редко достигает такого уровня кроме самых "темных" стадий "медвежьего рынка". Последний раз рынок суммарно имел нереализованный убыток в марте 2020 года и в конце 2018 года.

[ + – ] Цена реализации биткоина Фото: Glassnode Insights

Аналитики обратили внимания, что цена биткоина сейчас едва превышают общую стоимость существующих токенов, от которой зависит цена реализации, а основные показатели сети значительно ухудшились. Раньше "медвежьи" фазы длились от 8 до 24 месяцев, пока криптовалютный рынок окончательно достигал дна и переходил к росту.

Самое главное, что долгосрочные держатели теперь тратят криптовалюту с более высокой базовой стоимостью, чем люди, инвестирующие деньги на короткий срок, но она приносит очень мало прибыли. В прошлом это сигнализировало о начале финальной и самой болезненной фазы выдавливания всех оставшихся продавцов, к сожалению, сопровождавшейся дальнейшим падением цен на 40-64%.

MVRV-Z: обманчивое благополучие

Метрика MVRV-Z используется чтобы определить, насколько участники рынка переоценивают или недооценивают актив относительно его "справедливой" стоимости, что выражается в разнице между его рыночной и реализованной капитализацией. Средние значения (указаны черной линией на графике), обычно совпадают с глубокой просадкой во время "медвежьей" стадии. В настоящее время рынок упал всего на +0,26 единицы MVRV-Z выше среднего значения, что исторически считается зоной, благоприятной для покупки криптовалюты. Однако прошлые циклы показали, что отрицательные значения часто сохраняются до завершения "медвежьей" фазы и даже дольше — от нескольких месяцев в 2018 году до целого года в 2015-м.

[ + – ] Показатель MVR-Z биткоина Фото: Glassnode Insights

RVT: сеть биткоина используется вяло

Еще один важный показатель — отношение реализованной стоимости к объему транзакций (RVT), который сравнивает реализованную капитализацию с ежедневным объемом расчетов внутри сети, что дает представление о ежедневном использовании блокчейн-сети относительно ее внутренней стоимости (реализованная капитализация).

[ + – ] Показатель RVT биткоина Фото: Glassnode Insights

Общие принципы понимания RVT:

Высокие значения и восходящие тренды указывают на плохое использование и замедление использования внутри сети.

Низкие значения и нисходящие тренды указывают на высокую нагрузку и всплеск использования внутри сети.

Стабильные боковые значения указывают на то, что экономическая система устойчива и находится в равновесии.

Красная полоса на графике обозначет коэффициент RVT 80 или выше, что указывает на бесплодную активность в сети в результате продолжительной "медвежьей" фазы. Такая обстановка обычно вытесняет с рынка участников, которые не могут позволить себе дополнительные расходы. В предыдущих циклах недоиспользованная сеть опускала биткоин на дно "медвежьего" рынка.

"Если использование сети увеличится, а RVT удастся снизиться, это может сигнализировать об улучшении фундаментальных показателей. Однако, поскольку коэффициент RVT в настоящее время находится на самом высоком уровне с 2010 года, дальнейшее движение вверх приведет к несколько неизведанной "медвежьей" зоне, где оценка сети еще более "переоценена" по сравнению с сетевой активностью", — пишут аналитики.

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