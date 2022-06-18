Биткоин обрушился ниже $20 тысяч впервые с ноября 2020 года: эксперты объяснили причины

Многие инвесторы переводят деньги из криптовалют в менее рискованные активы, а криптобиржи теряют доходы и увольняют сотрудников.

18 июня стоимость биткоина упала ниже $20 тысяч впервые с ноября 2020 года. Американское издание The New York Times рассказало о причинах обвала и ситуации на криптовалютном рынке.

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В настоящее время курс биткоина колеблется на уровне $19 тысяч, его цена снизилась на 9,6% за сутки и на 34% за последнюю неделю. По данным аналитиков, за последнее время подешевение BTC усорилось из-за провала двух криптовалютных проектов Terra-Luna и Celsius, который заставил мировую общественность усомниться в стабильности всего рынка. С пика в ноябре прошлого года биткоин потерял в капитализации $900 млрд.

По словам профессора бизнес-школы Колумбийского университета в США Р.А Фаррохнии, специалиста по финансовым технологиям, массовая продажа BTC показывает, насколько сложным и взаимосвязанным стал рынок криптовалют за последние годы. Инвесторы переходят на менее рискованные активы, увлекая за собой других участников и создавая каскадный эффект.

"Круговой поток средств вызывает вопросы о том, нуждается ли экосистема к людям, которые будут приходить и поддерживать ее извне", — отметил эксперт.

[ + – ] Курс биткоина Фото: Скриншот

Инвестиции в биткойны и другие криптовалюты выросли во время пандемии наряду с другими рискованными ставками на такие активы, как невзаимозаменяемые токены или NFT. Спекуляции были вызваны регулярными проверками стимулов, низкими процентными ставками по другим инвестициям, ажиотажем в социальных сетях, скукой и страхом упущенной выгоды.

Биткойн был разработан в качестве нового средства совершения транзакций. Цифровая валюта опирается на децентрализованную сеть компьютеров, которые регистрируют каждую транзакцию и записывают их в сети под названием блокчейн. Запись не может быть изменена или проконтролирована кем-либо, включая правительства. В ноябре 2020 года курс впервые достиг отметки $20 тысяч, которая стала обнадеживающим рекордом для криптовалюты. Всего с марта 2020 года по ноябрь 2021 года ее цена выросла в двенадцать раз, а исторический максимум составил $64 тысяч долларов.

Подорожание заставило компании с Уолл-Стрит и Fortune 500 обратить внимание на криптовалюты, которых они ранее избегали. Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о планах предоставить состоятельным клиентам доступ к криптовалютным фондам. Платежный сервис PayPal и его дочерняя компания Venmo создали возможности для торговли и покупок с помощью криптовалюты. Square, еще одна платежная компания, приобрела BTC на $50 млн и переименовалась в Block, чтобы подчеркнуть свою связь с биткоин-технологиями. Многие звезды подпитывали популярность криптовалют, например, актриса Гвинет Пэлтроу.

Отношение к криптовалютам изменилось весной 2022 года на фоне ослабления фондового рынка, роста инфляции, увольнения специалистов в сфере технологий и войны в Украине. Инвесторы потеряли былую уверенность в своих криптоинвестициях и вывели большое количество денег из ранее популярных проектов, последние в итоге развалились. Крах настиг TerraForm Labs, которая создала TerraUSD, так называемый стейблкоин, чья цена приравнивалась к одному доллару США, такая же судьба постигла криптобанк Celsius. Оба не только потеряли миллиарды долларов, но и спровоцировали глобальный криптовалютный кризис.

Ранее в криптовалютной индустрии случались падения курса, известные как "криптозимы". В эти периоды некоторые инвесторы призывали покупать биткоины и другие цифровые валюты, пользуясь низкой ценой, но на этот раз таких сообщений не поступает.

"В этой отрасли так много пессимизма. Сейчас никто не уверен в том, что стоит покупать во время падения", — отметил криптоаналитик OANDA Эд Мойя.

Активная продажа биткоинов привела к сокращениям штата в компаниях, которые до недавнего времени были весьма успешными. В июне биржа Coinbase уволила 18% в связи с сокращением доходов и активных пользователей. Количество рабочих мест также уменьшили криптокомпании Gemini, BlockFi и Crypto.com.

Согласно исследованию Колумбийской бизнес-школоы, при цене около $20 тысяч средства продолжают храниться примерно на половине всех биткойн-кошельков. По мнению Фаррохнии сказал, криптовалюту с 61% адресов не продавали за последние 12 месяцев, а это свидетельствует о том, что многие люди купили криптовалюту просто для хранения сбережений.

Ранее аналитики из компании Glassnode Insights предсказали наступление самой тяжелой фазы для биткоина. Курс криптовалюты продолжает снижаться, а макроэкономические показатели говорят о том, что может быть еще хуже.