Биткоин рухнет в два раза: эксперты прогнозируют тотальный крах криптовалюты

Курс первой в мире криптовалюты может опуститься ниже $10 тыс. и неизвестно, сможет ли он восстановиться и вернуться к историческому максимуму. Впрочем, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Аналитики опасаются, что курс биткоина еще не достиг своего дна и его стоимость может упасть еще в два раза. Фокус разбирался, что будет с биткоином в 2022 году, а также что ждет держателей криптовалюты и майнеров в случае дальнейшего обвала.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Что с биткоином: сколько сейчас стоит криптовалюта и когда она достигнет дна

Для начала стоит рассказать, сколько сейчас стоит криптовалюта. Согласно сервису Coinmarketcap, по состоянию на 30 июня цена биткоина составляет $19,3 тыс., за последние сутки она упала на 3,43%, а за последние 7 дней — на 5,15%. Как пишет аналитический сайт СoinTelegraph, экономические и технические индикаторы указывают на то, что курс криптовалюты уже достиг своего дна. Однако судя по настроениям на финансовом рынке, криптоинвесторы ожидают падения до $10 тыс. в ближайшие недели и не спешат вкладывать деньги. Хотя многие трейдеры скептически относятся к падению BTC ниже исторического минимума 2017 года, недавнее снижение до $17 600 говорит о том, что текущая фаза снижения курса биткоина к доллару, так называемый "медвежий рынок", отличается от предыдущих.

Для понимания, почему обвалился биткоин, следует взглянуть на "медвежьи" фазы в 2013 и 2017 годов. В 2013 году максимальная просадка биткойнов составила 85% и заняла 407 дней, в 2017 году курс упал на 84% за 364 дня. Как недавно подсчитали аналитики из компании Arcane Research, текущая просадка продолжается уже 229 дней, и на данный момент максимальное падение составило 73%.

[ + – ] График падений курса биткоина от Arcane Research

"Если курс будет следовать плану этих циклов, то дна он достигнет где-то в конце четвертого квартала 2022 года, и составит около $10 тыс., хотя всегда существует вероятность отката на 85%", — отметили они в своем отчете. — "Биткойн сейчас гораздо более тесно переплетен с широкими финансовыми рынками, на его производительность влияют федеральные органы, выборы в США, и фондовый рынок".

Исследовательская компания Delphi Digital также представила биткоин-прогноз, указывающие на возможность дальнейшего обвала. Эксперты говорят, что с точки зрения долгосрочных изменений в структуре рынка вскоре курс должен достигнуть уровня $9,5 тыс.-$13,5 тыс., если просадка от пика до минимума составит 85%.

[ + – ] Индекс BraveNewCoin для биткоина (BLX) за месяц

Падение продолжается: вырастет ли биткоин и что ждет криптовалюту в будущем

Не все аналитики пессимистично настроены по отношению к биткоину. Как пишет агентство Bloomberg, относительно стабильная торговля криптой после того, как 18 июня курс достиг своего минимума в $17,5 тыс., вселила в трейдеров надежду на скорое восстановление рынка, хотя он испытывает давление со стороны центральных банков и потерял доверие инвесторов.

Старший рыночный аналитик компании Oanda Крейг Эрлам считает, что относительно стабильные цены на криптовалюту несколько успокоили участников рынка после потока негативных заголовков и прогнозов, которые появились за последние месяцы.

"Я боюсь, что в ближайшие недели может появиться еще больше (плохих новостей, — ред.), и мне интересно, как поступит сообщество, учитывая неспособность повысить курс выше $20 тыс.", — прокомментировал аналитик.

Уилл Клементе из Blockware Solutions уверяет в Twitter, что текущий обвал криптовалют является хорошим шансом для покупателей, ведь биткоин торгуется намного ниже 200-дневного тренда и на 3% дешевле своей совокупной стоимости за все время существования.

Данные Glassnode показывают, что 200-недельная скользящая средняя биткойна, балансовая цена и дельта-цена в его модели "медвежьего рынка" совпадают с метрикой 0,6 Mayer Multiple, указанной Уиллом Клементе. Дельта-цена также указывает, что потенциальное дно BTC составляет $15,7 тыс.

[ + – ] График медвежьего рынка биткоина Фото: Glassnode Insights

Джон Боллинджер, создатель популярного торгового индикатора Bollinger Bands, также предполагает, что цена биткойна уже достигла своего минимума в этом цикле.

Экономист и автор популярной книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил в Twitter, что падение криптовалюты его нисколько не пугает, напротив, он ждет дальнейшего снижения курса, чтобы вложить в этот актив еще больше денег.

"Урок богатого папочки: неудачники проигрывают, когда сдаются. Люди, теряющие биткоины, уходят. Победители учатся на своих проигрышах. Я жду, когда биткоин "достанет" до $1,1 тыс. Если он восстановится, я куплю больше. Если нет, я подожду, пока неудачники "капитулируют" и уйдут, потом куплю еще", – написал он.

Что ожидает майнеров в случае краха биткоина

Как пишет портал Bitcoinist, курс биткоина напрямую влияет на прибыль, которую участники блокчейн-сети получают благодаря майнингу криптовалюты. В связи с падением многим владельцам майнинг-ферм пришлось продать накопленные активы, чтобы свести концы с концами и расплатиться за использованную электроэнергию. По мере того как снижается курс, легальные майнеры теряют возможность быстро продать активы по высокой цене.

Многие из них получили немало прибыли в 2021 году, когда стоимость биткоина стремительно росла и достигла исторического максимума в $67 тыс. Успех вдохновил большое количество людей вкладываться в майнинг-фермы, некоторые из них взяли кредиты на миллионы долларов для покупки оборудования, надеясь регулярно выплачивать проценты да еще и зарабатывать, но затяжная "медвежья" фаза разрушила все их планы. Предполагается, что многие майнеры-должники не смогут вовремя совершать платежи и рассчитаться с банками.

[ + – ] Долги майнинговых компаний

Среди компаний, получивших крупные кредиты на покупку установок, выделяются Marathon, Riot, Core, Hut 8, Stronghold, Bitfarms, Cleanspark, Argo. К примеру, Marathon должна выплатить еще $260 млн, которые заняла для увеличения своего хешрейт (мощность оборудования для майнинга) на 600%. На втором месте в списке — Riot, которая задолжала чуть меньше $200 млн.

Независимо от скачка курса, должники обязаны возвращать деньги любыми способами. Они могут продать уже добытые биткоины по низкой цене, но это фактически означает банкротство. В качестве альтернативы, компания может оформить еще один кратковременный кредит (обычно под более высокий процент) или продать свои новенькие установки более состоятельным конкурентам. Если же майнеры не выполняют условия договора, то кредиторы могут забрать у них оборудование и продать для возмещения ущерба, что приведет к появлению на рынке большого количества машин и снижения цен на них.

Ранее эксперты объяснили, почему падает курс биткоина ниже $20 тыс. впервые с 2020 года. На фоне падения многие инвесторы меняют свою стратегию и переводят средства в менее рискованные активы, а криптобиржи теряют доходы и увольняют сотрудников.