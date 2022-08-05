Хорошие хакеры взломали плохих и вернули проекту Nomad $9 млн в криптовалюте

Всего было украдено цифровых активов на сумму в $152 млн.

После взлома, который случился 1 августа этого года, проект Nomad потерял в фиатных деньгах $152 млн. Однако через несколько дней некоторую часть суммы получил обратно, о чем сообщил в Твиттере.

Пять дней назад Nomad, мост обеспечивающий переводы между Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos и Milkomeda, был взломан. В результате, хакеры "в черных шляпах" заполучили $152 млн, выведя их в разных диджитал-валютах вроде Ethereum, WBTC, DAI, CQT. Согласно данным PeckShield, занимающейся обеспечением кибербезопасности, цифровые активы отправили на 41 кошелек, 7 из которых оказались ботами, а 6 адресов были связаны с хакерами "в белых шляпах".

После этого Nomad начал собственное расследование, а также создал адрес, на который попросил вернуть деньги. Известно, что некоторые хакеры "в белых шляпах" вернули $3,75 млн в USDC, $2 млн в USDT, $1,4 млн в CQT и $1,2 млн в FRAX. В Nomad отследили адреса, с которых поступили средства, и большинство из них, но не все, числились в списке тех, кому были отправлены активы после взлома. Вероятно, какая-то часть средств поступила из других источников, возможно, в результате взлома хакеров, укравших криптовалюту 1 августа.

Проект обещает "залатать" уязвимость и привлечь правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали о том, что майнинг-компания из США смогла заработать на экономии электроэнергии. Криптодобытчики отключили часть аппаратуры и излишек энергии продали назад компании-поставщику, чтобы обеспечить электричеством 13 тыс. домов. В итоге, майнеры смогли получить от сделки 9,5 млн долларов.

Писали о том, что биткоину грозит еще больший обвал курса. По крайней мере, в этом уверены некоторые аналитики и крупные инвесторы.