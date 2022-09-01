Криптомошенник из Турции получит 40 тысяч лет тюрьмы за кражу $2 млрд

Основателя криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию.

На днях сотрудники Интерпола вышли на след и задержали основателя криптовалютной биржи, гражданина Турции Фарука Фатиха Озера, укравшего у инвесторов $2 млрд. Об этом сообщает издание decrypt.co.

Известно, что Фарук Фатих Озер создал криптобиржу Thodex в 2017 году. Некоторое время она вполне нормально функционировала — ее услугами пользовались почти 400 тыс. человек. Но затем вдруг перестала работать. Тогда топ-менеджмент сообщил юзерам, что торги остановятся на 5 дней, а потом возобновятся, но этого не случилось. Затем Озер сказал, что проект был атакован хакерами, заверив людей, что с их средствами все в порядке. СМИ сообщает, что до остановки работы, биржа Thodex совершила транзакцию, переведя $125 млн в биткоинах на счет криптовалютной биржи Kraken.

А в апреле 2021-го стало известно, что Озер, присвоив $2 млрд, сбежал из Турции. Мошенник отобрал личные средства у 390 тыс. пользователей Thodex.

Пользователи пожаловались в полицию, но по горячим следам задержать мошенника не удалось, хотя было известно, что он вылетел в Албанию. Полицейские задержали 62 сотрудников криптобиржи, изъяли технику, заморозили счета

Спустя более чем год, полиции удалось задержать и арестовать злоумышленника и теперь, как сообщают СМИ, ему грозит от 12 000 лет до 40 000 лет заключения. Таковы законы Турции, куда Озера вместе с подельниками экстрадировали.

Ранее мы сообщали о том, что хакеры вернули проекту Nomad $9 млн в криптовалюте. У проекта в целом было украдено диджитал-активов на сумму в $152 млн.

Писали также, что компания Riot Blockchain, занимающаяся майнингом, заработала на отключении оборудования больше, чем на криптодобыче. Майнеры смогли заработать $9,5 млн на том, что вернули поставщику излишек сэкономленной электроэнергии.