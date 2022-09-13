Подполковник ФСБ украл у хакера биткоины на 187 млн, но погоны не помогли

Сотрудник спецслужбы задержал злоумышленника и узнал у него, как получить доступ к криптовалютным кошелькам.

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Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности России подполковник Дмитрий Демин признался в краже биткоинов у хакера. Об этом стало известно российскому изданию "Коммерсант".

В феврале 2022 года начальника отделения Управления ФСБ в Самарской области Дмитрия Демина заподозрили в мошенничестве в особо крупных размерах, а именно — в краже 68,5 биткоинов, которые стоили как минимум 187,3 млн рублей на момент совершения преступления (с 18 апреля по 7 декабря 2021 года). Мужчину арестовали, а дело передали в Москву, где он и сознался.

Как выяснил "Коммерсант", жертвой стал хакер из российского города Сызрань, который с помощью программы взламывал компьютеры, воровал пароли, а затем, получал доступ к чужим электронным кошелькам и другим платежным средствам. После задержания злоумышленник предоставил эти пароли сотрудникам ФСБ и объяснил, как работает его система. По версии следствия, благодаря этой информации Дмитрий Демин и похитил биткоины, возможно, ему помогали коллеги.

В Самаре подполковник отрицал свою вину, но спустя полгода признался в надежде выйти из СИЗО, но суд продлил арест до декабря. Во время заседания прокурор предположил, что оказавшись на свободе или под домашним арестом, Дмитрий Демин использует свои связи, чтобы помешать следствию или вместе с сообщниками сможет перевести украденную криптовалюту, а то и вовсе продолжить красть. Подсудимый же отметил: он с апреля не работает в ФСБ, и не намерен бросать троих детей, сбегая от правоохранителей.

Стоит отметить, что хакера признали виновным в создании и использовании вредоносных компьютерных программ и приговорили к одному году ограничения свободы. Согласно приговору, россиянин не может выезжать из Самарской области без разрешения спецорганов, менять место жительства в Сызрани и должен ходить отмечаться в полицию.

Недавно стало известно, что криптомошенник из Турции может получить 40 тысяч лет тюрьмы за кражу $2 млрд. Основателя биржи Thodex Фарука Фатиха Озера подозревают в краже денег инвесторов, которую он пытался выдать за хакерскую атаку.

Писали также, как искусственный интеллект "сливает" ключи от кошельков с криптовалютой. Оказалось, что нейросеть Copilot находит в открытой базе данных GitHub номера и пароли от счетов, которые использовали разработчики.