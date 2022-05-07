Штучний інтелект "зливає" ключі від гаманців із криптовалютою: як це працює

Алгоритм знаходить ключі у відкритому коді, а потім отримує доступ до рахунків і навіть виводить токени.

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Інструменти на основі штучного інтелекту можуть знаходити ключі від чужих віртуальних гаманців для зберігання криптовалюти. Про це стало відомо виданню The Register.

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Один із розробників розповів, що інструмент Copilot на основі штучної моделі OpenAI, призначений для завершення коду, раптово згенерував щось подібне до закритого ключа від криптовалютного гаманця. Фахівець з'ясував, що рахунок є справжнім, і зміг отримати доступ до нього за допомогою ключа. Як доказ він відправив у гаманець 0,5 монет ETH (Ethereum) і вивів звідти 0,48 ETH.

"Це було досить шокуюче для мене. Закритий ключ подібний до замка у вашій скарбниці: якщо його зіллють, ваші активи можуть бути вкрадені", — прокоментував він журналістам The Register.

Інший розробник повідомив ЗМІ, що Copilot видав йому закритий і відкритий ключі від криптовалютного гаманця. Як виявилося, вони відображаються в репозиторіях сайту GitHub, які, ймовірно, використовувалися для тестування ПЗ. Гаманець, який вони відкривають, досі активний, із нього передавали й отримували криптовалюту.

Як пояснив програміст, в основі інструменту лежить модель OpenAI Codex із алгоритмом обробки мови GPT-3, навчений на даних із загальнодоступної бази GitHub. Такі мовні моделі запам'ятовують цілі фрагменти з навчальних даних, тому Copilot міг підглянути закриті ключі, залишені в загальнодоступному коді, а потім відтворити їх за правильного запиту користувача.

Іншим розробникам вдалося знайти закриті ключі, пов'язані з іншими криптовалютними гаманцями, деякі з яких містили невелику кількість криптовалюти. Їхні знахідки можуть бути нагадуванням про те, що не можна залишати ключі й іншу конфіденційну інформацію у відкритому доступі, адже ШІ-алгоритми можуть у будь-який момент її знайти та передати стороннім особам.

Торік компанія OpenAI повідомила The Register про створення фільтра контенту, щоб модель GPT-3 не видавала особисту інформацію, таку як справжні номери телефонів і домашні адреси, знайдену в інтернеті. Не дивно, що Copilot може використовувати криптографічні ключі, якщо вони колись з'являлися у фрагментах коду, опублікованих у відкритому доступі.

Раніше хакер зламав гаманець і повернув криптовалюту на $2 млн власникам. Двоє друзів зі США зберігали ключ на спеціальному пристрої Trezor One, але втратили PIN-код від нього.

Писали також, що компанія OpenAI знищила ШІ-симуляцію загиблої нареченої користувача. Канадець Джошуа Барбо створив чат-бот на базі моделі GPT-3, проте розробники відключили його, побоюючись, що надто розвинений алгоритм може зашкодити іншим людям.