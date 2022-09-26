В России ФСБ задержала консула Японии по подозрению в шпионаже (видео)

Мотоки Тацунори, по данным силовиков, за денежное вознаграждение добывал сведения под грифом секретно.

Related video

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали консула Генерального консульства Японии во Владивостоке по обвинениям в шпионаже. Об этом сообщает агентство РИА "Новости", ссылаясь на пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об японском консуле во Владивостоке Мотоки Тацунори, которого правоохранители обвиняют в получении за вознаграждение секретных данных.

В пресс-релизе ФСБ сказано, что дипломат был задержан на горячем в момент получения сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, как утверждают силовики, Мотоки Тацунори за денежное вознаграждение добывал информацию влиянии международных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Россия объявила Японии протест по дипломатическим каналам и объявила задержанного дипломата персоной нон-грата.

РосСМИ также опубликовали кадры допроса Мотоки Тацунори, которому предъявляют обвинения в шпионаже и получении секретных данных. Примечательно, что ФСБ сообщила о разоблачении и задержании японского консула в день, когда Япония расширила санкции против России и ввела ограничения на экспорт товаров, связанных с химическим оружием.

На момент публикации материала пресс-служба Генерального консульства Японии во Владивостоке никак не комментировала информацию о задержании своего консула Мотоки Тацунори.

[ + – ] ФСБ сообщила о задержании консула Японии, который якобы получал секретные сведения

Напомним, в сентябре росСМИ сообщали о приговоре экс-подполковнику ФСБ Дмитрию Демину, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Бывшему сотруднику спецслужбы РФ предъявили обвинения в краже 68,5 биткоинов, которые на момент совершения преступления оценивались в 187 млн рублей.

Также сообщалось, что клерк аппарата Кабинета министров Украины как минимум 15 лет сотрудничал с ФСБ РФ и передавал стране-агрессору документы под грифом секретно.