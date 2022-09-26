Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

В России ФСБ задержала консула Японии по подозрению в шпионаже (видео)

Мотоки Тацунори задержание арест дипломат консул Япония Владивосток
ФСБ сообщила о задержании японского консула Мотоки Тацунори

Мотоки Тацунори, по данным силовиков, за денежное вознаграждение добывал сведения под грифом секретно.

Related video

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали консула Генерального консульства Японии во Владивостоке по обвинениям в шпионаже. Об этом сообщает агентство РИА "Новости", ссылаясь на пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об японском консуле во Владивостоке Мотоки Тацунори, которого правоохранители обвиняют в получении за вознаграждение секретных данных.

В пресс-релизе ФСБ сказано, что дипломат был задержан на горячем в момент получения сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, как утверждают силовики, Мотоки Тацунори за денежное вознаграждение добывал информацию влиянии международных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Россия объявила Японии протест по дипломатическим каналам и объявила задержанного дипломата персоной нон-грата.

РосСМИ также опубликовали кадры допроса Мотоки Тацунори, которому предъявляют обвинения в шпионаже и получении секретных данных. Примечательно, что ФСБ сообщила о разоблачении и задержании японского консула в день, когда Япония расширила санкции против России и ввела ограничения на экспорт товаров, связанных с химическим оружием.

На момент публикации материала пресс-служба Генерального консульства Японии во Владивостоке никак не комментировала информацию о задержании своего консула Мотоки Тацунори.

ФСБ сообщила о задержании консула Японии, который якобы получал секретные сведения

Напомним, в сентябре росСМИ сообщали о приговоре экс-подполковнику ФСБ Дмитрию Демину, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Бывшему сотруднику спецслужбы РФ предъявили обвинения в краже 68,5 биткоинов, которые на момент совершения преступления оценивались в 187 млн рублей.

Также сообщалось, что клерк аппарата Кабинета министров Украины как минимум 15 лет сотрудничал с ФСБ РФ и передавал стране-агрессору документы под грифом секретно.