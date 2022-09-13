Клерк из аппарата Кабмина Украины 15 лет передавал ФСБ тайные документы, – материалы суда

Чиновник в 2007 году получал за "работу" $3 тысячи. Но с 2015 года оплата выросла чуть ли не в 2 раза, так как он отправлял много фотографий документов с грифом "секретно".

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Работник секретариата Кабинета Министров Украины 15 лет работал на ФСБ России. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Киева, который доступен в Едином реестре судебных решений.

Чиновник устроился на должность 20 июля 2000 года, а 30 августа 2019 года его перевели в отдел анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра. По информации суда, работник получил доступ к гостайне по форме 2 с 8 января 2001-го по 24 июня 2010 года.

В материалах дела, отмечается, что чиновника завербовали в 2007 году. Он должен был копировать за деньги секретные документы о делах в обороне, деятельности Службы безопасности Украины и внешней политики. Такой "работой" чиновник занимался несколько месяцев примерно 1 раз в неделю.

Благодарность кураторов составила 3 000 долларов, отметили в суде.

Приезд в Москву и знакомство с кураторами

В 2007 году чиновника Кабмина пригласили в Москву, там он познакомился с 2 сотрудниками 5-й службы ФСБ. Один из них представился работником МИД России. Украинцу предложили оплату за информацию о внешней политике, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранителей и специальных служб.

[ + – ] Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве

До полугода чиновник копировал правительственные секретные документы и передавал их в 5-ю службу ФСБ РФ за 800 долларов. По мере деятельности работник Кабмина несколько раз ездил в Москву и в Смоленск на встречу с ФСБшниками.

Обвиняемому в 2010 году присвоили псевдоним "Григорий", выдали мобильный телефон, фотоаппарат и карты памяти для фиксации министерских документов. Он фотографировал документы о международном сотрудничестве, обороноспособности и инфраструктурных проектах с грифом "для служебного пользования".

Сколько денег платило ФСБ за документы из Кабмина?

На встрече с представителями российских спецслужб в Санкт-Петербурге чиновник передал карту памяти с фотографиями документов и получил 5 тыс. долларов, говорится в деле.

С 2015 по 2018 годы он продолжал фотографировать документы и отправлял их кураторам в защищенных мессенджерах. За переданную информацию ему платили от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

До 7 февраля 2022 года чиновнику платили 4 до 10 тысяч долларов за предоставление разведывательных обзоров во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции и Кипра.

Разоблачили работника в апреле 2022 года, сотрудник СБУ составил рапорт об уголовном правонарушении. 6 апреля у него провели дома обыск, а 8 апреля он признал вину.

Во время судебного заседания чиновник сказал, что после 24 февраля 2022 года перестал работать с ФСБшниками. Его приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ЦРУ просило россиян с помощью VPN связаться с ними для предоставления информации о правительственных служащих, обеспокоенных войной в Украине.

Фокус ранее писал о масштабной утечке баз данных российских кампаний. Хакерам удалось украсть 305 баз с различными разработками и ноу-хау.

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