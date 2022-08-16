С начала 2022 года хакеры украли у компаний РФ более 300 баз секретных данных

Аналитики InfoWatch указывают, что количество утечек в этом году возросло на 46% по сравнению с первым полугодием 2021-го.

Компания InfoWatch опубликовала отчет, в котором проанализировала утечки конфиденциальной информации российских предприятий. Оказалось, что за первые два квартала хакеры украли 305 баз данных, пишет kommersant.ru.

Аналитики сообщили, что хакеры уделяют внимание данным, составляющим коммерческую тайну, содержащим информацию о разного рода разработках и ноу-хау. Эксперты также акцентируют на том, что количество взломанных данных почти на 50% превышает количество утечек за такой же период прошлого года. Если быть точными, то они называют показатель 45,9%. "При этом объем похищенной информации увеличился более чем в 16 раз, составив 187,6 млн записей", — говорится в материале.

Что касается именно коммерческой информации, то в прошлом году на нее приходилось 5,4%, а в 2022-м — 13,7%. Аналогичный рост показывают утечки информации об инновациях.

СМИ пишет, что в феврале-марте российские компании были активно атакованы хакерами: атак было в 4,5 раз больше, чем в те же месяцы в 2021 году. Многим предприятиям пришлось ликвидировать последствия утечек, потратив на это 100 млн руб. Данная сумма на 20% превышает ту, что потратили в 2021-м.

Аналитики прогнозируют рост атак во втором полугодии, так как киберугрозы для российского бизнеса продолжают нарастать из-за "сложной геополитической ситуации" — так российские медиа называют войну, развязанную Россией против Украины.

"Коммерсант" отмечает, что крупные компании России намерены нарастить бюджеты на кибербезопасность на 15-20%.

Ранее мы сообщали о том, что российские хакеры якобы украли данные у американской компании Lockheed Martin, однако свои слова об утечке они ничем не подтвердили.

Также известно, что в РФ хотят собирать данные о здоровье граждан и передавать их компании Чемезова — друга Путина и бывшего офицера ФСБ.