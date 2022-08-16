З початку 2022 року хакери вкрали в компаній РФ понад 300 баз секретних даних

Аналітики InfoWatch вказують, що кількість витоків цього року зросла на 46%, якщо порівняти з першим півріччям 2021.

Компанія InfoWatch опублікувала звіт, в якому проаналізувала виток конфіденційної інформації російських підприємств. Виявилось, що за перші два квартали хакери вкрали 305 баз даних, пише kommersant.ru.

Аналітики повідомили, що хакери приділяють увагу даним, що становлять комерційну таємницю і містять інформацію про різноманітні розробки та ноу-хау. Експерти також наголошують на тому, що кількість зламаних даних майже на 50% перевищує кількість витоків за такий же період минулого року. Якщо бути точними, вони називають показник 45,9%. "Водночас обсяг викраденої інформації збільшився у понад 16 разів, склавши 187,6 млн записів", — йдеться в матеріалі.

Щодо саме комерційної інформації, то минулого року на неї припадало 5,4%, а 2022 — 13,7%. Аналогічне зростання показують витоку інформації про інновації.

ЗМІ пише, що в лютому-березні російські компанії активно атаковані хакерами: атак було в 4,5 раза більше, ніж у ті самі місяці 2021 року. Багатьом підприємствам довелося ліквідувати наслідки витоків, витративши на це 100 млн рублів. Ця сума на 20% перевищує ту, що витратили у 2021.

Аналітики прогнозують зростання атак у другому півріччі, оскільки кіберзагрози для російського бізнесу продовжують наростати через "складну геополітичну ситуацію" — так російські медіа називають війну, розв'язану Росією проти України.

"Комерсант" зазначає, що великі компанії Росії мають намір збільшити бюджети на кібербезпеку на 15-20%.

Раніше ми повідомляли про те, що російські хакери нібито вкрали дані у американської компанії Lockheed Martin, проте свої слова про витік вони нічим не підтвердили.

Також відомо, що в РФ хочуть збирати дані про здоров'я громадян та передавати їх компанії Чемезова — друга Путіна та колишнього офіцера ФСБ.