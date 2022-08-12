У Росії стежитимуть за громадянами через гаджети й передаватиму дані другу Путіна

Держкорпорація "Ростех" заявляє, що це необхідно для розвитку російської телемедицини.

У РФ хочуть змінити правовий режим, щоб отримати доступ до даних, які збирають про користувачів смарт-гаджети на кшталт фітнес-трекерів, "розумних" годинників та ін. Детальніше розповіло видання cnews.ru.

Проєктом займатиметься держкорпорація "Ростех" і фонд "Сколково", пише ЗМІ, посилаючись на "Відомості". Обидві держструктури розробляють так званий експериментальний правовий режим (ЕПР) — документ, який регулює діяльність у сфері телемедицини. Після всіх необхідних перевірок і доопрацювань положення ЕПР розгляне уряд Росії.

Документ передбачає, що дані про здоров'я людини, зібрані смарт-пристроєм, мають завантажуватися "для аналізу" в спеціальну інформаційну систему під назвою "Персональний медичний помічник". Контролюватиме роботу системи, ймовірно, керівна компанія "Роселектроніки" — АТ ОПК, яка, зі свого боку, є дочірньою компанією "Ростеху". Як відомо, "Ростехом" керує друг Путіна Сергій Чемезов — колишній співробітник ФСБ. Далі, як замислюється ініціаторами, інформація про громадян РФ надходитиме в інформаційні системи медустанов.

ЗМІ пише, що документ не містить найважливішого: списку медустанов, яким надсилатимуться дані. Натомість автори документа дуже розпливчасто означили, що підключитися до бази даних ЕПР зможуть "як медичні НДІ й центри, так і звичайні медичні організації". Також незрозуміло, як збиратимуть дані з пристроїв, які вже існують, чи ж розроблять якісь нові девайси.

Раніше Фокус повідомляв про те, що на спорожнілий ринок РФ виходять нішові, раніше невідомі бренди. Так, у російських магазинах з'явилися телефони від французької марки Wiko.