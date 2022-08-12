В России будут следить за гражданами через гаджеты и передавать данные другу Путина

Госкорпорация "Ростех" заявляет, что это необходимо для развития российской телемедицины.

В РФ хотят изменить правовой режим, чтобы получить доступ к данным, которые собирают о пользователях смарт-гаджеты вроде фитнес-трекеров, "умных" часов и пр. Подробнее рассказало издание cnews.ru.

Проектом будет заниматься госкорпорация "Ростех" и фонд "Сколково", пишет СМИ, ссылаясь на "Ведомости". Обе госструктуры разрабатывают так называемый экспериментальный правовой режим (ЭПР) — документ, регулирующий деятельность в сфере телемедицины. После всех необходимых проверок и доработок, положения ЭПР рассмотрит правительство России.

Документ предполагает, что данные о здоровье человека, собранные смарт-устройством, должны будут загружаться "для анализа" в специальную информационную систему под названием "Персональный медицинский помощник". Контролировать работу системы, предположительно, будет управляющая компания "Росэлектроники" — АО ОПК, которая, в свою очередь, является дочерней компанией "Ростех". Как известно, "Ростехом" руководит друг Путина Сергей Чемезов — бывший сотрудник ФСБ. Далее, как задумывается инициаторами, информация о гражданах РФ будет поступать в информационные системы медучреждений.

СМИ пишет, что документ не содержит самого важного: списка медучреждений, которым будут пересылаться данные. Вместо этого авторы документа весьма расплывчато обозначили, что подключиться к базе данных ЭПР смогут "как медицинские НИИ и центры, так и обычные медицинские организации". Также непонятно, каким образом будут собираться данные — из уже существующих устройств, или же будут разработаны какие-то новые девайсы.

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