Франция решила обеспечить россиян смартфонами Wiko: что известно об этом бренде

Вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, которые производят гаджеты в Китае.

В России начали продавать смартфоны французского бренда Wiko. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на источники в торговых сетях.

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 году, а с 2017 года он принадлежит китайской компании Tinno Mobile Technology. Устройства под этой торговой маркой продают более чем в 35-ти странах мира, включая Европу и Азию. По данным консалтинговой компании Canalys, в 2021 году Wiko занял долю рынка во Франции в 5% и вошел в топ-5 самых популярных смартфонов страны с узнаваемостью 72%.

По информации "Известий", смартфоны французско-китайского бренда уже продает российский ритейлер "М.Видео – Эльдорадо", до конца августа их также выставят на полках магазинов "Мегафон". Это первый случай с февраля, когда иностранная компания-производитель зашла на рынок России со своими смартфонами, а не покинула его в ответ на вторжение ВС РФ в Украину.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил выход Wiko на российский рынок и заявил, что Tinno Mobile Technology сама начала искать партнеров для работы в РФ. Как считает эксперт, Wiko является классическим локальным брендом, который пытается продвигать себя в отдельно взятых странах или регионах. Его смартфоны не выделяются особенно хорошими характеристиками, но являются довольно качественными.

В "М.Видео – Эльдорадо" утверждают, что модель Wiko Т3 будут продавать по цене от 10 до 15 тысяч рублей. По мнению Эльдар Муртазина, этот смартфон относится к ценовому диапазону 15–22 тыс. рублей, где представлен широкий выбор устройств и брендов, таких как Xiaomi, Realme и Samsung.

Характеристики смартфона Wiko Т3

Дисплей: IPS LCD с диагональю 6,6 дюймов

ОС: Android 11

Процессор: восьмиядерный MT6765 Helio P35 (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Основная камера: 48 МП + 5 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Wiko зашел в Россию на фоне дефицита смартфонов производства Apple и Samsung. По данным экспертов, устройств ведущих брендов на российском рынке практически не осталось, вместо этого набирают популярность китайские — во втором квартале 2022 года их доля достигла 65%. На первом месте с долей в 30,6% оказалась компания Xiaomi.

Как предполагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, вдохновившись примером Wiko в Россию, могут прийти и другие локальные бренды, например, из Индии или Южной Америки. В большинстве случаев это все равно будет техника китайского производства, что только укрепит позицию Китая на рынке РФ.

Ранее писали, что китайская Huawei остановила продажи своей техники в России. В начале августа компания свернула свой Интернет-магазин Huawei VMALL на территории страны-агрессора, хотя пообещала выполнить уже полученные заказы.

Сообщали также, что продажи смартфонов в России сократились и откатились на 10 лет назад. По мнению экспертов, жителям страны попросту не хватает денег на покупку гаджетов.