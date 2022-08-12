Франція вирішила забезпечити росіян смартфонами Wiko: що відомо про цей бренд

Після Wiko в Росію можуть прийти й інші локальні бренди, які виробляють гаджети в Китаї.

У Росії почали продавати телефони французького бренду Wiko. Про це пише видання "Известия", посилаючись на джерела у торгових мережах.

Бренд Wiko заснований у Марселі у 2011 році, а з 2017 року він належить китайській компанії Tinno Mobile Technology. Пристрої під цією торговою маркою продають у понад 35 країнах світу, включаючи Європу та Азію. За даними консалтингової компанії Canalys, у 2021 році Wiko зайняв частку ринку у Франції в 5% і увійшов до топ-5 найпопулярніших смартфонів країни з впізнаваністю 72%.

За інформацією "Известий", смартфони французько-китайського бренду вже продає російський ритейлер "М.Відео – Ельдорадо", до кінця серпня їх також виставлять на полицях магазинів "Мегафон". Це перший випадок із лютого, коли іноземна компанія-виробник зайшла на ринок Росії зі своїми смартфонами, а не залишила його у відповідь на вторгнення ЗС РФ до України.

Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін підтвердив вихід Wiko на російський ринок та заявив, що Tinno Mobile Technology сама почала шукати партнерів для роботи у РФ. Як вважає експерт, Wiko є класичним локальним брендом, який намагається просувати себе в окремо взятих країнах чи регіонах. Його смартфони не відрізняються особливо хорошими характеристиками, але є досить якісними.

У "М.Відео — Ельдорадо" стверджують, що модель Wiko Т3 будуть продавати за ціною від 10 до 15 тисяч рублів. На думку Ельдара Муртазіна, цей смартфон належить до цінового діапазону 15-22 тис. рублів, де представлений широкий вибір пристроїв і брендів, таких як Xiaomi, Realme і Samsung.

Характеристики смартфона Wiko Т3

Дисплей: IPS LCD з діагоналлю 6,6 дюймів

ОС: Android 11

Процесор: восьмиядерний MT6765 Helio P35 (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ

Основна камера: 48 МП+5 МП+2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Акумулятор: 5000 мАг

Wiko зайшов до Росії на тлі дефіциту смартфонів виробництва Apple та Samsung. За даними експертів, пристроїв провідних брендів на російському ринку практично не залишилося, натомість набирають популярність китайські — у другому кварталі 2022 року їхня частка досягла 65%. На першому місці з часткою 30,6% опинилася компанія Xiaomi.

Як припускає гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, надихнувшись прикладом Wiko до Росії, можуть прийти й інші локальні бренди, наприклад, з Індії чи Південної Америки. Найчастіше це все одно буде техніка китайського виробництва, що тільки зміцнить позицію Китаю на ринку РФ.

Раніше писали, що китайська Huawei зупинила продаж своєї техніки в Росії. На початку серпня компанія звернула свій інтернет-магазин Huawei VMALL на території країни-агресора, хоча пообіцяла виконати вже отримані замовлення.

Повідомляли також, що продаж смартфонів у Росії скоротився і відкотився на 10 років тому. На думку експертів, мешканцям країни просто не вистачає грошей на купівлю гаджетів.