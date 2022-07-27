Россиянам не хватает денег: продажи смартфонов в РФ рухнули и откатились на 10 лет назад

На фоне санкций покупательская способность жителей России упала, поэтому они стараются экономить на гаджетах. Многие уже не могут позволить себе технику от Apple и Samsung.

За второй квартал 2022 года в России зафиксировали рекордное падение продаж новых смартфонов. Об этом пишет российское издание "Ведомости", ссылаясь на представителей рынка.

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Представители мобильных операторов "Билайна" и Tele2 подсчитали, что в апреле-июне 2022 году в России продали меньше новых смартфонов, чем в те же периоды за последние пять лет. По оценке другого осведомленного источника, показатели во втором квартале оказались "самыми низкими за десятилетие", а в денежном эквиваленте они снизились до уровня 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Как выяснили эксперты, с начала 2022 года в России продали 5,7 млн смартфонов и обычных мобильных телефонов, а общая выручка составила 105 млрд рублей. В компании МТС подсчитали, что продажи упали примерно на 30 % как рублях, так и в реализованных гаджетах. На фоне международных экономических санкций россияне все чаще покупают более дешевые устройства китайского производства и реже от премиальных брендов, таких как Apple и Samsung. Такую тенденцию подтвердили в сети "М.Видео — Эльдорадо", ритейлер заметил, что продукция из Китая за последние месяцы заняла две трети рынка РФ.

По мнению аналитиков, смещение приоритетов вызвано тем, что цены на смартфоны повышаются в то время, как реальные доходы жителей России стремительно падают. Как объяснил ситуацию руководитель агентства Content Review Сергей Половников, покупательская способность россиян упала, и вместо покупки новых новых гаджетов они пытаются продлить срок службы уже имеющихся.

Ранее появилась информация, что компания Apple продолжает завозить свои гаджеты в Россию, но не для продажи. По данным СМИ, производитель гаджетов выполняет гарантийные обязательства перед клиентами и заменяет сломанные устройства на новые. Речь идет о тысячах смартфонов iPhone, компьютеров Mac и другой продукции Apple.

Недавно сообщалось, что в России могут запретить продавать любую технику Xiaomi. Китайская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) пытается через суд присвоить себе права на продукцию, к которой не имеет никакого отношения.