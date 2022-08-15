Російські хакери кажуть, що вкрали 9 ГБ "секретних" даних у виробника HIMARS
Засновник угруповання Killnet хвалиться витоком інформації із сайту Lockheed Martin, але доказів не надає.
Глава Killnet заявив російським ЗМІ, що хакерському угрупованню вдалося зламати сайт компанії Lockheed Martin, яка працює у сфері оборонної промисловості США. Деталі передало видання rt.com.
Хакер розповів, що групі Killnet вдалося отримати деякі дані "Локхід Мартін". Так, угруповання хвалилося тим, що завантажило базу даних з телефонами та е-мейл адресами деяких співробітників американської компанії. Російські хакери навіть зробили ролик-презентацію, в якому показали таблицю з інформацією та фото людей, які нібито працюють на Lockheed Martin. Цю публікацію поширили багато проросійських пабліків у різних соцмережах, зокрема і в Твіттері.
Фокус звернувся за коментарем до експерта з кібербезпеки Андрія Барановича, щоб він пояснив, чи ця інформація є цінною.
"Вони скомпілювали список співробітників Lockheed Martin із публічних витоків. І настільки задньою лівою, що на відео залишилися добре відомі всім безпечникам назв файлів", — пояснив Андрій.
Не впевнена в цінності продемонстрованої бази даних і американська аналітикині кіберзагроз із Searchlight Security Луїза Ферретт. За її словами, ці дані не обов'язково означають, що компанія була зламана, тому що їх можна знайти і у відкритих джерелах.
Тепер же засновник угруповання російських хакерів Killnet говорить, що він має 9 ГБ "різної інформації".
"Найголовніше, що ми отримали, — це співпраця з космічною корпорацією NASA. Lockheed Martin вже понад 10 років веде тісну взаємодію із супутниковою системою NASA", — уточнив хакер.
Знайти якесь підтвердження сказаного ми не змогли. У коментарі Фокусу Андрій Баранович зазначив, що вірити на слово Killnet не варто, потрібно дочекатися демонстрації вкрадених даних, і тоді можна буде судити, наскільки серйозний витік і чи міг він бути взагалі.
"Те, що вони виклали в попередній раз — цілковита нісенітниця", — підкреслив експерт.
Раніше ми повідомляли про зло російських телепередач — хакери показали, що насправді відбувається у прикордонних зонах Росії.