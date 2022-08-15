Русские хакеры говорят, что украли 9 ГБ "секретных" данных у производителя HIMARS

Основатель группировки Killnet хвастает утечкой информации с сайта Lockheed Martin, но доказательств не предоставляет.

Глава Killnet заявил российским СМИ, что хакерской группировке удалось взломать сайт компании Lockheed Martin, работающей в сфере оборонной промышленности США. Подробности передало издание rt.com.

Хакер рассказал, что группе Killnet удалось заполучить некоторые данные "Локхид Мартин". Так, группировка хвастала тем, что скачала базу данных с телефонами и е-мейл адресами некоторых сотрудников американской компании. Российские хакеры даже сделали ролик-презентацию, в котором показали таблицу с информацией и фото людей, якобы работающих на Lockheed Martin. Эту публикацию распространили многие пророссийские паблики в разных соцсетях, в том числе и в Твиттере.

Фокус обратился за комментарием к эксперту по кибербезопасности Андрею Барановичу, чтобы он пояснил, является ли данная информация ценной.

"Они скомпилировали список сотрудников Lockheed Martin из публичных утечек. И настолько задней левой, что на видео остались хорошо известные всем безопасникам названий файлов", — пояснил Андрей.

Не уверена в ценности продемонстрированной базы данных и американский аналитик киберугроз из Searchlight Security Луиза Ферретт. По ее словам, эти данные не обязательно означают, что компания была взломана, потому как их можно найти и в открытых источниках.

Теперь же основатель группировки русских хакеров Killnet говорит, что он располагает 9 ГБ "различной информации".

"Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией NASA. Lockheed Martin уже больше 10-ти лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA", — уточнил хакер.

Найти какое-либо подтверждение сказанному мы не смогли. В комментарии Фокусу Андрей Баранович отметил, что верить на слово Killnet не стоит, — нужно дождаться демонстрации украденных данных, и тогда можно будет судить, насколько серьезна утечка и имела ли она место быть в принципе.

"То что они выложили в предыдущий раз — полнейшая ерунда", — подчеркнул эксперт.

Ранее мы сообщали о взломе российских телепередач — хакеры показали, что на самом деле происходит в приграничных зонах России.