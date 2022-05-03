ЦРУ предложило россиянам передавать секретные данные о войне в Украине через дарквеб

ЦРУ интересуют российские правительственные служащие, которые обеспокоены войной в Украине и у которых есть доступ к засекреченной информации.

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Накануне ЦРУ разместило в YouTube и других социальных сетях инструкции о том, как россияне могут с помощью ВПН или безопасного браузера анонимно связаться с представителями разведведомства. Об этом сообщает NYT.

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Эти инструкции незамысловатые. Жителям РФ предлагается установить ВПН или браузер Tor и таким образом передавать секретные сведения ЦРУ. При этом ни представители американской разведки, ни кремлевские спецслужбы не будут знать, кто именно связался с американцами.

"Мы составили инструкции на русском относительно того, как безопасно передать данные ЦРУ с помощью дарквеба или надежного ВПН. Это инструкции для жителей РФ, которые считают, что из-за несправедливой войны, развязанной российским правительством, им нужно обратиться к нам", — заявила Сьюзен Миллер, пресс-секретарь Центрального разведывательного управления.

Как ЦРУ собирает данные?

В России заблокированы западные соцсети, однако YouTube по-прежнему доступен. ЦРУ использует и другие средства связи, информация о которых не разглашается.

Возможность анонимно связаться с ЦРУ появилась еще в 2019 году, когда разведывательное агентство представило версию своего сайта, доступную для анонимного браузера Tor. Но инструкции на русском появилась впервые.

Представители ЦРУ говорят, что хотели предоставить россиянам, обеспокоенным войной в Украине, возможность связаться с агентством таким образом, чтобы спецслужбы не перехватили эти сообщения.

И хотя сотрудники ЦРУ будут рады любым сообщениям от россиян, больше всего их интересует информация от правительственных служащих с доступом к засекреченной информации.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным американской разведки, Путин может применить ядерное оружие в Украине из-за военных неудач российской армии.