ЦРУ запропонувало росіянам передавати секретні дані про війну в Україні через дарквеб

ЦРУ цікавлять російські урядовці, які стурбовані війною в Україні та мають доступ до засекреченої інформації.

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Напередодні ЦРУ розмістило в YouTube та інших соціальних мережах інструкції про те, як росіяни можуть за допомогою ВПН чи безпечного браузера анонімно зв'язатися з представниками розвідомства. Про це повідомляє NYT.

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Ці інструкції нехитрі. Жителям РФ пропонується встановити ВПН або браузер Tor і так передавати секретні відомості ЦРУ. При цьому ні представники американської розвідки, ні кремлівські спецслужби не знатимуть, хто саме зв'язався з американцями.

"Ми склали інструкції російською щодо того, як безпечно передати дані ЦРУ за допомогою дарквебу або надійного ВПН. Це інструкції для жителів РФ, які вважають, що через несправедливу війну, розв'язану російським урядом, їм потрібно звернутися до нас", — заявила Сьюзен Міллер, речниця Центрального розвідувального управління.

Як ЦРУ збирає дані?

У Росії заблоковані західні соцмережі, проте YouTube, як і раніше, доступний. ЦРУ використовує інші засоби зв'язку, інформація про які не розголошується.

Можливість анонімно зв'язатися з ЦРУ з'явилася ще у 2019 році, коли розвідувальне агентство представило версію свого сайту, доступну для анонімного браузера Tor, але інструкції російською з'явилася вперше.

Представники ЦРУ кажуть, що хотіли надати росіянам, стурбованим війною в Україні, можливість зв'язатися з агентством так, щоб спецслужби не перехопили ці повідомлення.

І хоча співробітники ЦРУ будуть раді будь-яким повідомленням від росіян, найбільше їх цікавить інформація від урядовців із доступом до засекреченої інформації.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними американської розвідки, Путін може застосувати ядерну зброю в Україні через воєнної невдачі російської армії.