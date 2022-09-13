Клерк із апарату Кабміну України 15 років передавав ФСБ таємні документи, — матеріали суду

Чиновник у 2007 році отримував за "роботу" $3 тисячі. Але з 2015 року оплата зросла ледь не вдвічі, оскільки він надсилав багато фотографій документів із грифом "таємно".

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Працівник Секретаріату Кабінету Міністрів України 15 років працював на ФСБ Росії. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Києва, який доступний у Єдиному реєстрі судових рішень.

Чиновник влаштувався на посаду 20 липня 2000 року, а 30 серпня 2019 року його перевели у відділ аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем'єр-міністра. За інформацією суду, працівник отримав доступ до держтаємниці за формою 2 з 8 січня 2001 року по 24 червня 2010 року.

У матеріалах справи зазначається, що чиновника завербували у 2007 році. Він мав копіювати за гроші секретні документи про справи в обороні, діяльність Служби безпеки України та зовнішню політику. Такою "роботою" чиновник займався кілька місяців приблизно 1 раз на тиждень.

Подяка кураторів вартувала 3 000 доларів, зазначили в суді.

Приїзд у Москву та знайомство з кураторами

2007 року чиновника Кабміну запросили в Москву, там він познайомився з 2 співробітниками 5-ої служби ФСБ. Один із них представився працівником МЗС Росії. Українцю запропонували оплату за інформацію про зовнішню політику, ситуацію в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльність правоохоронців і спеціальних служб.

[ + – ] Будівля ФСБ на Луб'янській площі в Москві

До пів року чиновник копіював урядові секретні документи й передавав їх 5-ій службі ФСБ РФ за 800 доларів. У міру діяльності працівник Кабміну кілька разів їздив у Москву та Смоленськ на зустріч з ФСБшниками.

Обвинуваченому у 2010 році надали псевдонім "Григорій", видали мобільний телефон, фотоапарат і карти пам'яті для фіксації міністерських документів. Він фотографував документи про міжнародне співробітництво, обороноздатність та інфраструктурні проєкти з грифом "для службового користування".

Скільки грошей сплачувала ФСБ за документи з Кабміну?

На зустрічі з представниками російських спецслужб у Санкт-Петербурзі чиновник передав картку пам'яті з фотографіями документів і отримав 5 тис. доларів, ідеться в справі.

Із 2015 по 2018 роки він продовжував фотографувати документи й відправляв їх кураторам у захищених месенджерах. За передану інформацію йому платили від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, Вірменії та Азербайджані.

До 7 лютого 2022 року чиновнику платили від 4 до 10 тисяч доларів за надання розвідувальних оглядів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини та Кіпру.

Викрили працівника у квітні 2022 року, співробітник СБУ склав рапорт про кримінальне правопорушення. 6 квітня в нього провели вдома обшук, а 8 квітня він визнав провину.

Під час судового засідання чиновник сказав, що після 24 лютого 2022 року перестав працювати із ФСБшниками. Його засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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