Арест Эвана Гершковича: госсекретарь США призвал американцев покинуть РФ

30 марта в России задержали и арестовали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. А корреспонденты других иноСМИ, которые работают в РФ, начали рассказывать, что сами получали анонимные угрозы.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан США немедленно выехать из Российской Федерации. Такое заявление госсекретарь сделал в четверг, 30 марта, после того, как в Екатеринбурге был арестован корреспондент The Wall Street Journal.

"США глубоко обеспокоены в связи с задержанием в России американского корреспондента The Wall Street Journal Гершковича. Гражданам США, проживающим или путешествующим по России, следует немедленно покинуть страну", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что во всех случаях задержания американцев за границей Вашингтон запрашивает консульский доcтуп и пытается предоставить необходимую помощь.

Что известно о задержании в России журналиста The Wall Street Journal

В среду, 29 марта Эван Гершкович приехал из Москвы в Екатеринбург. Журналист в это время как раз работал над материалом о ЧВК "Вагнер" — группе наемников, созданной российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которая сейчас воюет в Украине.

В четверг, 30 марта, стало известно, что американского журналиста задержали сотрудники ФСБ. По их версии Гершкович якобы собирал данные, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело против гражданина Америки. Журналистку инкриминируют шпионаж.

В этот же день Лефортовский суд арестовал Гершковича до 29 мая. Мужчину собираются содержать в СИЗО "Лефортово".

Получали угрозы: журналисты иноСМИ в РФ пожаловались на запугивание

На фоне скандала с задержанием и арестом Эвана Гершковича журналисты иностранных СМИ, которые работают в России, начали заявлять о том, что сами в разное время получали анонимные угрозы.

Так журналист Джейсон Коркоран, работавший в 2022 году фрилансером The Sunday Times, рассказал, что в 2022 году он получал анонимные угрозы в Telegram.

"Мы искренне разочарованы тоном твоих публикаций, Джейсон. У тебя теперь личные проблемы с безопасностью". Такое сообщение получил журналист в Telegram от анонима. Сам Коркоран связывает угрозы со своей профессиональной деятельностью. Ведь именно тогда он работал над материалами об экономических последствиях российско-украинской войны.

"Похоже, что с арестом Эвана оставшиеся иностранные журналисты в России будут преследоваться, получать угрозы и столкнутся с несправедливыми претензиями, как и их русские коллеги", — резюмировал Коркоран.

Кроме того он рассказал о том, что его друзья – иностранные журналисты сталкивались с неприятностями на границе.

"Их допрашивали в Шереметьево, изымали телефоны, а через 1-3 часа отпускали", — сказал он.

Журналист Джейсон Коркоран, работавший в РФ, после ареста Эвана Гершковича рассказал, что сам получал анонимные угрозы

Напомним, в феврале 2023 года в Москве задержали экс-капитана ФСБ, ставшего женщиной за время войны. Катерина Майерс, которая до трансгендерного перехода была офицером российских спецслужб, попыталась покинуть территорию РФ в декабре, но ее не выпустили. Как носитель гостайны трансгендерная женщина не может выехать до 2026 года.

Также мы информировали о том, что в сентябре 2022 года в России ФСБ задержала консула Японии по подозрению в шпионаже. Мотоки Тацунори, по данным силовиков, за денежное вознаграждение добывал сведения под грифом секретно.