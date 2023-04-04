"Знала про вміст статуетки": Дар'ю Трепову відправили до СІЗО (відео)

Дівчині висунули звинувачення у "вчиненні теракту і незаконному носінні вибухових пристроїв". До 2 червня 2023 року вона перебуватиме у СІЗО.

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Дар'ю Трепову, яку звинуватили у вбивстві російського військового кореспондента Владлена Татарського, заарештували. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляє ТАРС.

Дівчину звинуватили в "вчиненні теракту і незаконному носінні вибухових пристроїв". До 2 червня 2023 року вона перебуватиме у СІЗО.

"Знала про вміст статуаєтки": Дар'ю Трепову відправили до СІЗО

Суд дійшов висновку, що Трепова, "знала про вміст статуетки, яку вона подарувала Татарському та боялася вибухівки, це підтверджує її жестикуляція".

Захищає обвинувачену той самий адвокат, який представляє інтереси журналіста газети The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича Данило Берман. Він відмовився від коментарів після арешту своєї підзахисної.

Адвокат відмовився від коментарів після арешту своєї підзахисної

Вбивство Владлена Татарського

У неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга загинув російський воєнкор Владлен Татарський та ще 6 людей було поранено. У закладі проходив захід на тему "Є така професія воєнкор".

Як пишуть ЗМІ, кафе належить Євгену Пригожину.

Наступного дня у Слідчому комітеті РФ заявили про затримання ймовірної винуватиці Дарії Трепової. За словами очевидців, дівчина передала воєнкорові коробку зі скульптурою, в яку було закладено вибухівку.

За даними видання NEXTA Live, 4 квітня Дар'ю Трепову звинуватили у скоєнні теракту у складі організованої групи, а також у незаконному зберіганні вибухових пристроїв.

За версією російського Національного антитерористичного комітету до вбивства Владлена Татарського нібито причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Нагадаємо, вчора, 3 квітня під час затримання Дар'я Трепова заявила, що не планувала вбивства, а її просто підставили.