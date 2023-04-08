Пригожин приніс кувалду. Як пройшли похорони Владлена Татарського в Москві (відео)
Щоб потрапити на Троєкурівський цвинтар, охочі попрощатися з воєнкером мали пройти через "рамки" та поліцейський огляд.
8 квітня в Москві відбувся похорон російського пропагандиста Максима Фоміна, найбільш відомого під псевдонімом "Владлен Татарський". Подробиці повідомило медіа Mash.
Церемонія прощання з Владленом Татарським розпочалася близько 12:00 за київським часом на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Спочатку з російським військовим блогером попрощалися родичі та близькі, потім до труни почали пускати всіх охочих. Загиблого під час вибуху в кафе Татарського вирішили поховати з військовими почестями, почесною вартою та оркестром.
Одним із перших прощальний захід відвідав засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин із охоронцями. Біля труни Владлена Татарського розмістили традиційний посмертний набір "вагнерівських" нагород, а також іменну кувалду. Телеканал "360" повідомляє, що прийшов також Юрій Мезінов, керівник штабу Захара Прилепіна на Донбасі.
Як повідомляють російські ЗМІ, багато людей вишикувалися в черзі, щоб відвідати церемонію прощання з пропагандистом. На цвинтарі встановили рамки металодетекторів, поліцейські доглядають тих, хто входить для забезпечення безпеки. Крім того, на заході присутні співробітники підрозділу МВС РФ "Гром".
Нагадаємо, 2 квітня Владлен Татарський загинув у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху. Пропагандист проводив творчий вечір у кафе Street food bar, де йому подарували статуетку із захованим усередині вибуховим пристроєм. Згідно з російськими ЗМІ, під час інциденту постраждали кілька десятків людей, яким знадобилася медична допомога.
Підозрюваною у справі про вбивство Владлена Татарського стала Дар'я Трепова, яка вручила йому статуетку. Її затримали за звинуваченням у скоєнні теракту, а 4 квітня відправили під арешт.
4 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступив перед воєнкорами у кафе, де загинув Владлен Татарський. За даними ЗМІ, заклад належить саме Пригожину.