Пригожин приніс кувалду. Як пройшли похорони Владлена Татарського в Москві (відео)

Щоб потрапити на Троєкурівський цвинтар, охочі попрощатися з воєнкером мали пройти через "рамки" та поліцейський огляд.

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8 квітня в Москві відбувся похорон російського пропагандиста Максима Фоміна, найбільш відомого під псевдонімом "Владлен Татарський". Подробиці повідомило медіа Mash.

Церемонія прощання з Владленом Татарським розпочалася близько 12:00 за київським часом на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Спочатку з російським військовим блогером попрощалися родичі та близькі, потім до труни почали пускати всіх охочих. Загиблого під час вибуху в кафе Татарського вирішили поховати з військовими почестями, почесною вартою та оркестром.

Безпеку на похороні Владлена Татарського забезпечували співробітники підрозділу МВС РФ "Грім"

Одним із перших прощальний захід відвідав засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин із охоронцями. Біля труни Владлена Татарського розмістили традиційний посмертний набір "вагнерівських" нагород, а також іменну кувалду. Телеканал "360" повідомляє, що прийшов також Юрій Мезінов, керівник штабу Захара Прилепіна на Донбасі.

Нагороди ПВК Вагнер, які посмертно вручили Владлену Татарському Фото: Скріншот

Як повідомляють російські ЗМІ, багато людей вишикувалися в черзі, щоб відвідати церемонію прощання з пропагандистом. На цвинтарі встановили рамки металодетекторів, поліцейські доглядають тих, хто входить для забезпечення безпеки. Крім того, на заході присутні співробітники підрозділу МВС РФ "Гром".

Нагадаємо, 2 квітня Владлен Татарський загинув у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху. Пропагандист проводив творчий вечір у кафе Street food bar, де йому подарували статуетку із захованим усередині вибуховим пристроєм. Згідно з російськими ЗМІ, під час інциденту постраждали кілька десятків людей, яким знадобилася медична допомога.

Підозрюваною у справі про вбивство Владлена Татарського стала Дар'я Трепова, яка вручила йому статуетку. Її затримали за звинуваченням у скоєнні теракту, а 4 квітня відправили під арешт.

4 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступив перед воєнкорами у кафе, де загинув Владлен Татарський. За даними ЗМІ, заклад належить саме Пригожину.