Зашли на позиции и получили "люлей": в ВСУ подтвердили пребывание "кадыровцев" в Бахмуте

Чеченские вояки отвоевали в районе Бахмута с молниеносной скоростью. ВСУ им хорошенько насыпали, те свернулись и дали драла в более безопасное место, рассказал майор Жорин.

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Силы обороны таки дождались "кадыровцев" на передовой в районе Бахмута в Донецкой области. Но ждали их дольше, чем они там пробыли. Об этом сообщил экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

"Очень быстро закончилась история пребывания "кадыровцев" на передовой под Бахмутом. Могу подтвердить, что они там действительно были. Но недолго. Не успели "ахматы" зайти на позиции, как получили п***ды и кучу 200-х и 300-х. И убедились, что на передке им делать нечего. Скорее всего, дальше "кадыровцев" будут использовать по основному их функционалу — во второй линии и как "заградительные отряды", — написал он.

Жорин добавил, что ВСУ абсолютно не против, чтобы "кадыровцы" находились на первой линии обороны.

Напомним, что 9 июля бойцы батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ заявили, что не видели "кадыровцев" на передовой. Украинские защитники отметили, что тиктоквойска украинцы не боятся, потому что даже новобранцы ВСУ быстро разбирают их "на запчасти".

Ранее "кадыровцы" отметились участием в подавлении мятежа Евгения Пригожина в России. Они застряли в пробке по дороге в Ростов и пока пели танцевали танцевали и снимали тиктоки, весь мятеж закончился.