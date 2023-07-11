Зайшли на позиції і отримали "люлів": в ЗСУ підтвердили перебування "кадирівців" у Бахмуті

Чеченські вояки відвоювали в районі Бахмута з блискавичною швидкістю. ЗСУ їм добряче насипали, ті звернулися і удрапали в більш безпечне місце, розповів майор Жорін.

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Сили оборони таки дочекалися "кадирівців" на передовій в районі Бахмута на Донеччині. Але чекали на них довше, ніж вони там пробули. Про це повідомив екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін в своєму Telegram.

"Дуже швидко закінчилась історія перебування "кадирівців" на передовій під Бахмутом. Можу підтвердити, що вони там справді були. Але недовго. Не встигли "ахмати" зайти на позиції, як отримали п***ди й купу 200-х і 300-х. Та переконались, що на передку їм робити нема чого. Скоріш за все, далі "кадирівців" будуть використовувати за основним їхнім функціоналом — у другій лінії та як "загороджувальні загони", — написав він.

Жорін додав, що ЗСУ абсолютно не проти, аби "кадирівці" перебували на першій лінії оборони.

Нагадаємо, що 9 липня бійці батальйону "Свобода" в складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ заявили, що не бачили "кадирівців" на передовій. Українські захисники зауважили, що тіктоквійська українці не бояться, бо навіть новобранці ЗСУ швидко розбирають їх "на запчастини".

Раніше "кадирівці" візначилися участю у придушенні заколоту Євгена Пригожина в Росії. Вони застрягли в заторі дорогою до Ростова і поки співали танцювали і знімали тіктоки, весь заколот закінчився.