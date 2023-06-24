Кадиров вступає в гру: чеченські бойовики виїхали до Ростова наводити порядки (відео)

Чеченський лідер переконаний, що військовий заколот неодмінно має бути придушений, і якщо для цього будуть потрібні жорсткі заходи, то чеченці до цього готові.

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Події в Росії навколо ПВК "Вагнер" і куратора компанії Євгена Пригожина розвиваються стрімко. Схоже тепер уже офіційні заколотники скоро мають зіткнутися з новою проблемою у вигляді бойовиків чеченського лідера Рамзана Кадирова. У своєму Telegram він написав, що бійці Міноборони і Росгвардії по Чеченській Республіці вже виїхали в зони напруженості.

Після початку відкритого військового заколоту Пригожина і його підопічних із ПВК "Вагнер" лідер Чечні Рамзан Кадиров деякий час зберігав мовчання. Однак після виступу президента РФ Володимира Путіна з приводу подій, що відбуваються, Кадиров опублікував пост, де виступив на підтримку голови Кремля.

За його словами, чеченці зроблять усе, щоб зберегти єдність Росії. При цьому Кадиров переконаний, що військовий заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то чеченці до цього готові.

"Те, що відбувається, — це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі, і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню", — заявив Кадиров.

Зазначимо, що в російських пабліках з'явилися кадри, зняті, імовірно, в Ростовській області. У коментарях пишуть, що в бік Ростова-на-Дону помічено колону військової техніки чеченців.

Раніше Фокус зібрав інформацію і простежив, як розвивався конфлікт Євгена Пригожина з керівництвом Міноборони РФ, який згодом переріс у відкрите збройне протистояння.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня дав оцінку подіям, що відбуваються в Російській Федерації. Голова держави наголосив, що повстання ПВК "Вагнер" у РФ демонструє слабкість російської влади. Вона виявилася нездатною забезпечити вірність найманців, яких сама ж озброїла.