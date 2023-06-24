Кадыров вступает в игру: чеченские боевики выехали в Ростов наводить порядки (видео)

Чеченский лидер убежден, что военный мятеж непременно должен быть подавлен, и если для этого потребуются жесткие меры, то чеченцы к этому готовы.

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События в России вокруг ЧВК "Вагнер" и куратора компании Евгения Пригожина развиваются стремительно. Похоже теперь уже официальных мятежники скоро столкнуться с новой проблемой в виде боевиков чеченского лидера Рамзана Кадырова. В своем Telegram он написал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.

После начала открытого военного мятежа Пригожина и его подопечных из ЧВК "Вагнер" лидер Чечни Рамзан Кадыров некоторое время сохранял молчание. Однако после выступления президента РФ Владимира Путина по поводу происходящих событий Кадыров опубликовал пост, где выступил в поддержку главы Кремля.

По его словам, чеченцы сделают все, чтобы сохранить единство России. При этом Кадыров убежден, что военный мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то чеченцы к этому готовы.

"Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", — заявил Кадыров.

Отметим, что в российских пабликах появились кадры, снятые предположительно в Ростовской области. В комментариях пишут, что в сторону Ростова-на-Дону замечена колонна военной техники чеченцев.

Ранее Фокус собрал информацию и проследил, как развивался конфликт Евгения Пригожина с руководством Минобороны РФ, который в последствии перерос в открытое вооруженное противостояние.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июня дал оценку происходящим событиям в Российской Федерации. Глава государства подчеркнул, что восстание ЧВК "Вагнер" в РФ демонстрирует слабость российской власти. Она оказалась неспособной обеспечить верность наемников, которых сама же вооружила.