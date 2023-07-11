Ликвидировали взвод и остатки захватили в плен: бойцы ВСУ "провели беседу" с россиянами (видео)

Украинские защитники провели успешную наступательную операцию в Донецкой области и захватили опорник врага.

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Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ разбила подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом и захватила в плен десяток россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале бригады.

Отмечается, что на этом участке фронта бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территории, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города.

"В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и взяты в плен еще 10 к*цапов. Также уничтожена российская техника, в частности вражеский танк. Захвачен ротный опорный пункт и отбиты позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как один из офицеров батальона проводит "воспитательную" беседу с россиянами. Он короткой лекцией по истории уничтожает империалистические взгляды российских воинов, рассказывая о Киевской Руси и основании Москвы.

Далее военный говорит о том, что украинцы умеют воевать и россиянам не стоило сюда приходить.

"Мы вашу страну основали. Мы ее и уничтожим", — добавил офицер.

Он поздравил оккупантов с днем рождения, поскольку им повезло выжить и есть большая вероятность, что они вернутся домой живыми и здоровыми.

Напомним, что на Запорожском направлении бойцы 47 ОМБр "Магура" ВСУ заняли вражеские позиции и оказались на господствующей высоте. Они выбили врага из окопов несмотря на заминированность территории.

Ранее сообщалось, что "кадыровцев" таки заметили под Бахмутом. Они пробыли там недолго — получили "люлей" от ВСУ и рванули в безопасное место.