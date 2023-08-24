США ввели против России новые санкции: кто оказался в списке

Новый санкционный пакет коснулся, в частности, Аймани Кадыровой — матери главы Чечни Рамзана Кадырова, а также международного детского центра "Артек" в оккупированном Россией Крыму.

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Соединенные Штаты расширили санкции против России. Так, 24 августа стало известно, что американская сторона ввела ограничения против 11 физических и двух юридических лиц из РФ. Об этом говорится в сообщении Минфина страны.

Под новые ограничения попали лица и компании, причастные к похищению украинских детей, среди них оказался детский центр "Артек" в оккупированном Крыму. Также под санкции попала мать Рамзана Кадырова Аймани и Фонд Ахмата Кадырова.

Также в списках физлиц, на которых распространяются санкции, оказались:

Агеева Ирина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;

Чалаев Замид Алиевич — российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;

Черкасова Ирина Александровна — Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;

Федоренко Константин Альбертович — Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";

Кадырова Аймани Несиевна — мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;

Хучиев Муслим Магомедович — председатель правительства Чеченской Республики;

Коваленко Владимир Владиславович — начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;

Нечаев Владимир Дмитриевич — "ректор" Севастопольского государственного университета;

Пятых Галина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;

Шапурова Елена Александровна — так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";

Мансур Муссаевич Солтаев — Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Теперь против фигурантов будут действовать такие ограничения:

заморозка всех активов в США, а также активов любых других юридических лиц, которые занимаются операциями с компаниями и лицами, попавшими под санкциями;

они не смогут заключать сделки с гражданами США.

Более того, ограничения распространяются на сделки с имуществом и долями в имуществе компаний, если ими владеют подсанкционные лица.

Напомним, президент США Джо Байден ранее 24 августа заявил, что США и другие страны разрабатывают план, который позволит привлечь Россию к ответственности за развязанную войну.

"И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", — сказал глава Белого дома.

Кроме того в начале августа США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур. Против этого учреждения американское правительство уже вводило ограничения. Теперь санкционные механизмы распространили на Институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна и Институт общей физики имени А. М. Прохорова.

А 23 числа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна вводит дополнительные санкции против 29 организаций и четырех человек, которые связаны с военно-промышленным, финансовым и ядерным секторами России.