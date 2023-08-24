США ввели проти Росії нові санкції: хто опинився у списку

Новий санкційний пакет торкнувся, зокрема, Аймані Кадирової — матері глави Чечні Рамзана Кадирова, а також міжнародного дитячого центру "Артек" в окупованому Росією Криму.

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Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Так, 24 серпня стало відомо, що американська сторона запровадила обмеження проти 11 фізичних і двох юридичних осіб із РФ. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну країни.

Під нові обмеження потрапили особи та компанії, причетні до викрадення українських дітей, серед них опинився дитячий центр "Артек" в окупованому Криму. Також під санкції потрапила мати Рамзана Кадирова Аймані та Фонд Ахмата Кадирова.

Також у списках фізосіб, на яких поширюються санкції, опинилися:

Агєєва Ірина Анатоліївна — Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич — російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна — Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович — Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";

Кадирова Аймані Несіївна — мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович — голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович — начальник штабу "Юнармії" в Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович — "ректор" Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна — Уповноважений з прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна — так звана "міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області";

Мансур Мусаєвич Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Тепер проти фігурантів діятимуть такі обмеження:

заморожування всіх активів у США, а також активів будь-яких інших юридичних осіб, які займаються операціями з компаніями та особами, що потрапили під санкції;

вони не зможуть укладати угоди з громадянами США.

Ба більше, обмеження поширюються на угоди з майном і частками в майні компаній, якщо ними володіють підсанкційні особи.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше 24 серпня заявив, що США та інші країни розробляють план, який дасть змогу притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну.

"І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", — сказав глава Білого дому.

Крім того, на початку серпня США запровадили санкції проти Російської академії наук та її структур. Проти цієї установи американський уряд уже запроваджував обмеження. Тепер санкційні механізми поширили на Інститут фізики твердого тіла імені Ю. О. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені О. М. Прохорова.

А 23 числа прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна запроваджує додаткові санкції проти 29 організацій і чотирьох осіб, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим і ядерним секторами Росії.