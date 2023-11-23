Баллистика — на очереди: РФ получает от Ирана управляемые авиабомбы, — ISW (фото)

Российские самолеты Су-25 могут быть совместимы с иранскими управляемыми бомбами. Однако власти США не уточнили, передает ли Иран отдельные компоненты управляемых авиабомб или же готовые боеприпасы.

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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 ноября сообщил, что Иран поставляет РФ корректируемые авиационные бомбы и, возможно, готовится передать баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 22 ноября.

Управляемая планирующая авиабомба Qaem-1

Аналитики ISW отмечают, что в последнее время участилось применение российской оккупационной группировкой управляемых бомб. Речь о модифицированных ФАБ-500, КАБ-500 и РПК-500, которые дополнены специальными модулями. ВС РФ задействуют их на Лиманском и Херсонском направлениях.

Кирби все же не уточнил, поставляет ли Иран в Россию отдельные компоненты управляемых авиабомб или же готовые конструкции этих устройств.

Проект The Critical Threats Project (CTP) 14 августа отмечал, что Иран производит различные планирующие бомбы: Ghaem, Yasin (дальнего действия), Sadid и Balaban.

Управляемая планирующая авиабомба Yasin

А, по данным российских источников, самолеты Су-25 ВС РФ могут быть совместимы с иранскими управляемыми бомбами.

Управляемая авиабомба Balaban

Иран также представлял несколько вариантов этих устройств на форуме "Армия России-2023", который проходил в Москве в августе этого года.

Управляемая планирующая авиабомба Qaem-5

Возможно, их демонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу во время визита в Тегеран в сентябре.

Иранские управляемые планирующие авиабомбы

По словам Кирби, Иран продолжает поставлять РФ дроны и артиллерийские боеприпасы. Заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 6 ноября заявил, что Иран, возможно, продолжает отправлять небольшие партии беспилотников Shahed-131/136 в РФ, несмотря на то, что в РФ пытаются производить собственные "шахеды".

Напомним, что в США рассказали, сколько средств осталось для помощи Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне прокомментировали заявление о том, сократили ли США поставки оружия в Украину на 30%.