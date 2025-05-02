Стежила з середини квітня: в СБУ розкрили деталі про нападницю на Стерненка (фото, відео)

Затримана за підозрою в нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка у Києві 1 травня 45-річна жінка виявилася уродженкою Одеської області. Співробітники Служби безпеки України з'ясували, що підозрювана наприкінці 2024 року шукала "швидкого заробітку" в інтернеті, і її завербували російські спецслужби.

Related video

Подробиці про підозрювану в замаху на Стерненка розповіли 2 травня в пресслужбі СБУ.

У матеріалах справи йдеться, що підозрювана спершу на замовлення російських кураторів стежила за певними автомобілями, робила світлини та передавала росіянам інформацію. З часом завербованій стали давати нові завдання. Зокрема, їй наказали виготовити саморобний вибуховий пристрій за надісланою куратором інструкцією, а також за вказівкою спецслужб жінка переїхала у квартиру в центральній частині Києва в житловому комплексі, де жив волонтер, розповідають в СБУ.

Підозрювана в нападі на Стерненка мала виготовити детонатор за інструкцією ФСБ Фото: СБУ Завербована ФСБ жінка мала виготовити саморобний детонатор Фото: СБУ

За даними СБУ, підозрювана почала стежити за Стерненком з середини квітня. Згодом російські куратори дали їй координати "схрону" з вогнепальною зброєю — пістолетом моделі ПМ, а також набоями до нього.

Місце замаху на волонтера Сергія Стерненка в Києві Фото: СБУ Пістолет, з якого стріляли у Сергія Стерненка Фото: СБУ

За матеріалами справи, російський куратор вранці 1 травня дав жінці вказівку здійснити вбивство Стерненка біля його житла. Попередньо підозрювана вже дізналася марку автомобіля активіста та орієнтовний час, коли він виходить із дому.

В момент, коли волонтер виходів із під'їзду, жінка кілька разів вистрілила в нього з пістолета. Одна з куль влучила Стерненку в ногу, а співробітники СБУ миттєво затримали нападницю на місці, розповіли в пресслужбі відомства.

СБУ зібрали речові докази на місці замаху на Стерненка Фото: СБУ Одна з куль влучила Стерненку в ногу Фото: СБУ

Під час обшуків у підозрюваної знайшли телефон з доказами роботи на Росію та компоненти для саморобного вибухового пристрою. Сам пристрій жінка зберігала в іншому помешканні.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та закінченому замаху на вбивство з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115), повідомили в СБУ. За цими статтями їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Російські куратори листувалися з завербованою жінкою у месенджерах Фото: СБУ Листування російських спецслужб з підозрюваною в нападі на Стерненка Фото: СБУ

На Стерненка скоєно напад: деталі

Блогер, активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив про замах на нього 1 травня. Він повідомив, що був поранений, але загрози його життю немає, і звинуватив у нападі росіян.

Пресслужба СБУ оприлюднила кадри затримання нападниці на волонтера та повідомила, що Стерненка поранили легко і його життю нічого не загрожує.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 1 травня пообіцяв надати громадськості "всі факти" щодо замаху на Стерненка.

Надвечір 1 травня Сергій Стерненко показав перше фото з медзакладу після поранення.

2 травня в Шевченківському районному суді міста Києва нападниці обрали запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави до 29 червня.