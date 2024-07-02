ВМФ Росії модернізує корвети проєкту 20385: які ракети отримає корабель "Гремящий"

Кораблі проєкту 20385 мають універсальний вогневий комплекс для запуску різних типів ракет, включно з "Калібром" і "Оніксом". Тепер буде інтегровано гіперзвукове озброєння.

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З метою підвищення вогневої потужності в Росії модернізували два корвети проєкту 20385 Тихоокеанського флоту. Кораблі "Гремящий" і "Проворный" отримали модернізований універсальний корабельний стрілецький комплекс (УКСК) 3С14 для запуску гіперзвукових ракет "Циркон". Про це 1 липня повідомило профільне російського видання "Военное обозрение".

Зазначається, що корвет "Гремящий" отримав комплекс 3С14 на вісім осередків, і тепер він може вести вогонь не тільки крилатими ракетами "Калібр" і протикорабельними "Онікс", а й гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Що стосується корвета "Проворный", який добудовується на "Северной верфи" в Санкт-Петербурзі, то він отримав модернізовану УКСК 3С14 під час будівництва. Таким чином корвет спочатку став носієм "Цирконів".

Кораблі проєкту 20385: можливості

Російський корвет проєкту 20385 класу "Гремящий" є розвитком корвета проєкту 20380 класу "Стрегущий", призначеного для виконання багатоцільових завдань у складі ВМФ Росії.

Істотною зміною в класі проєкту 20385 порівняно з його попередником є заміна двох чотириконтейнерних пускових установок протикорабельних ракет Х-35У "Уран" на гнучкіший восьмиелементний універсальний корабельний вогневий комплекс для запуску різних типів ракет, включно з "Калібром", "Оніксом" і тепер "Цирконом". Крім того, корвети проєкту 20385 мають більшу водотоннажність (2 430 тонн) і більшу довжину (106,3 метра) для забезпечення цих можливостей.

Технологічні оновлення проєкту 20385 включають впровадження багатофункціональної радіолокаційної системи "Заслін", яка замінить застарілі системи "Фурке-2" і "Монумент-А" Ця модернізація підвищує можливості корабля з виявлення і супроводу цілей.

Можливості ППО також розширено: порівняно з проєктом 20380 збільшено кількість осередків системи вертикального пуску (VLS) для зенітно-ракетного комплексу "Редут" з 12 до 16 осередків.

Силова установка залишилася колишньою — два дизельні двигуни DDA-12,000 сумарною потужністю 24 000 к.с., що дають змогу розвивати максимальну швидкість 27 вузлів, при цьому дальність плавання — 4 000 морських миль на швидкості 14 вузлів.

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Нагадаємо, за даними джерел у ВМФ РФ, термін повернення в стрій атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту 1144 "Орлан" знову перенесено. Спочатку завершення робіт планувалося на 2024 рік, проте тепер ремонт і модернізацію корабля закінчать до 2026 року.