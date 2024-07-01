Озброєний криголам "Иван Папанин" почав перші випробування: Москва хоче більше таких кораблів (фото)

За словами російських чиновників, озброєння корабля залежатиме від товщини льоду в арктичному регіоні. Імовірно, "Иван Папанин" може нести крилаті ракети "Калибр" і протикорабельні ракети "Уран".

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Перший бойовий криголам проєкту 23550 ВМФ Росії "Иван Папанин", побудований на "Адміралтейських верфях" у Санкт-Петербурзі, почав заводські ходові випробування, повідомляє Міністерство оборони РФ через інформаційне агентство ТАСС.

"Планується, що по завершенню всіх випробувань патрульний корабель "Иван Папанин" увійде до складу ВМФ Росії й нестиме службу на Північному флоті", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим оглядачі The War Zone, звернувши увагу на деякі характеристики судна, відзначили перспективи його застосування в північних морях.

Насамперед експерти припустили, що введення в дію корабля такого класу відображає підготовку Росії до потенційної майбутньої конфронтації у дедалі більш стратегічному арктичному регіоні.

"Що незвично для криголамного корабля, "Иван Папанин" озброєний і має можливість подальшого збільшення своєї вогневої потужності в майбутньому, включно з додаванням крилатих ракет", — зазначили автори матеріалу.

Фото: X (Twitter)

Озброєння та можливі поліпшення корабля

Експерти припустили, що кількість встановленого озброєння на кораблі, мабуть, можна масштабувати залежно від вимог. Наразі "Иван Папанин" оснащений 76-мм гарматою АК-176МА. У майбутньому можливе встановлення потужнішого озброєння, включно з крилатими ракетами "Калибр" і протикорабельними ракетами "Уран".

Ці судна здатні нести контейнерні пускові установки, що дає потужний потенціал для ураження різних цілей.

Корабель проєкту 23550 також має вертолітний майданчик і ангар, що дає змогу розміщувати гелікоптери серії Helix, як-от морський штурмовий гелікоптер Ка-29, що додатково посилює бойові можливості кораблів.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Таким чином Росія очікує від цих суден здатності виконувати бойові завдання за необхідності, при цьому залишаючись ефективними криголамами.

Перспективи кораблів такого класу

Радник глави Криловського державного наукового центру Валерій Поляков поділився своїм баченням планів Росії зі створення збройних криголамів. За його словами, Москва зацікавлена в кораблях такого класу, як "Иван Папанин", до того ж кількість озброєння, що розміщується на них, залежатиме від регіонів із різною товщиною льоду.

"Будуть криголами та криголамні судна, тобто кораблі, здатні з достатньою швидкістю рухатися крізь крижини певної товщини. По суті, це будуть озброєні криголами. Там, де лід тонкий, буде більше зброї і навпаки", — сказав Поляков.

У зв'язку з цим оглядачі наголосили, що незалежно від того, чи отримають "Иван Папанин" або інші проєкти 23550 додаткове озброєння і коли вони отримають додаткове озброєння, їхня конструкція означає серйозний відхід від традиційних криголамів, які не проєктувалися з урахуванням реальних бойових завдань.

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