У РФ на параді покажуть криголам "Иван Папанин", озброєний ракетами "Калібр", — експерти

Корабель також може бути оснащений пусковими установками Club-K і відповідно озброєний протикорабельними ракетами Х-35.

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У Санкт-Петербурзі 28 липня відбудеться головний військово-морський парад, присвячений до Дня ВМФ Росії. Серед учасників параду будуть як надводні, так і підводні кораблі Північного флоту, але особливу увагу привертає, зокрема, патрульний криголам "Иван Папанин" проєкту 23550 і його озброєння. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Оглядачі пишуть, що серед кораблів, які візьмуть участь у параді, будуть атомні підводні човни К-561 "Казань" і Б-448 "Тамбов", дизель-електрична субмарина Б-586 "Кронштадт", великий десантний корабель "Іван Грен", великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" та патрульний криголам "Иван Папанин" проєкту 23550.

Але особливий інтерес викликає криголам, який вперше буде продемонстровано під час параду. За інформацією видання, у РФ планують побудувати загалом чотири патрульні криголами проєкту 22350, з яких два — для російського флоту, інші два — для Берегової охорони ФСБ.

Водночас "Иван Папанин" є першим із двох криголамів, призначених для ВМФ РФ, і його офіційне прийняття на озброєння очікується наприкінці 2024 року. Попри це, корабель уже бере участь у параді, що привертає увагу західних аналітиків і викликає інтерес до його можливостей і озброєння.

Особливості патрульного криголама "Иван Папанин"

Цей корабель призначений для операцій в арктичній зоні та має такі характеристики:

водотоннажність — 8500 тонн;

довжина — 114 метрів;

ширина — 19,5 метрів;

екіпаж — 60 осіб, з можливістю збільшення до 110 осіб.

Автори матеріалу звернули особливу увагу на озброєння російського корабля. Річ у тім, що у варіанті для ФСБ криголам озброєний однією 76-мм артустановкою АК-176МА, двома 30-мм "Корд", також установлено вісім ПЗРК "Игла" та/або "Верба".

Однак у варіанті для ВМФ, крім зазначених вище систем озброєння, корабель буде оснащений контейнерними пусковими установками Club-K для протикорабельних ракет Х-35 або ж під крилаті ракети "Калібр" у варіанті для ударів по наземних цілях.

Оглядачі насамкінець зазначили, що про серійне виробництво Club-K наразі немає жодних даних, але загалом поява російського бойового криголама "Иван Папанин" може виявитися доволі специфічною подією, яка цілком може привернути увагу західних аналітиків.

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