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Воєнний фокус

Експерти визначили 14 країн із найсучаснішими ракетними есмінцями у 2024 році (фото)

есмінець класу Arleigh Burke, американський есмінець
Фото: U.S. Navy Photo | Американський есмінець класу Arleigh Burke

Серед кораблів, озброєних сучасними ракетними системами, американські есмінці класу Arleigh Burke, китайські Type 052D, японські есмінці класу Kongo, кораблі РФ класу "Современный" та інші.

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Есмінці з керованими ракетами відіграють ключову роль у сучасних військово-морських силах, виконуючи завдання протиповітряної оборони, надводної війни та протичовнових операцій. У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition визначили 14 країн, що володіють, на їхню думку, найбільшою кількістю таких есмінців.

Сполучені Штати: есмінці класу Arleigh Burke

Есмінці класу Arleigh Burke, оснащені бойовою системою Aegis і радаром AN/SPY-1D(V), можуть одночасно відстежувати і вражати сотні цілей. Вони оснащені системами вертикального пуску Mk 41 VLS для ракет Tomahawk, SM-2/3/6 і протичовнових ракет RUM-139 ASROC.

Ці есмінці можуть розвивати швидкість понад 30 вузлів завдяки чотирьом газотурбінним установкам General Electric LM2500 і мають системи ближнього бою Phalanx CIWS та протикорабельні ракети Harpoon.

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Есмінець USS Porter

Китай: Type 052D і Type 055

Есмінці Type 052D класу Luyang III оснащені ракетами HHQ-9, протикорабельними YJ-18 і крилатими ракетами CJ-10. Більш просунуті есмінці — Type 055 — мають дводіапазонну радіолокаційну систему і великі осередки VLS для запуску різних ракет, включно з ракетами для протиповітряної оборони і дальніх ударів.

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Китайський есмінець Type 052D

Японія: есмінці класів Kongo і Atago

Есмінці класу Kongo, побудовані за проєктом Arleigh Burke, оснащені бойовою системою Aegis і ракетами SM-2, Harpoon і RUM-139 ASROC. Есмінці класу Atago мають поліпшену скритність, збільшену польотну палубу і ракети SM-3 для захисту від балістичних ракет.

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Японський есмінець класу Kongo

Росія: есмінці класу "Современный"

Есмінці класу "Современный" призначені для надводної війни та оснащені надзвуковими протикорабельними ракетами П-270 "Москит", універсальними багатоканальними комплексами середньої дальності "Ураган" М-22 і автоматичними знаряддями АК-130. Вони також несуть протичовнові установки РБУ-1000 і торпедні апарати, а радіолокаційна система МР-710 "Фрегат" забезпечує повітряний і надводний пошук.

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Російський есмінець класу "Современный"

Південна Корея: есмінці класу Sejong the Great

Есмінці класу Sejong the Great оснащені бойовою системою Aegis і радаром AN/SPY-1D(V). Вони несуть 128 осередків VLS з ракетами SM-2, SM-3, Hyunmoo-3, протикорабельними ракетами Haeseong і протичовновими K-ASROC, забезпечуючи протиповітряну оборону, захист від балістичних ракет, надводні удари та протичовнові операції.

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Південнокорейський есмінець класу Sejong

Індія: Есмінці класів Kolkata і Visakhapatnam

Есмінці класів Kolkata і Visakhapatnam володіють стелс-технологіями, включно зі зменшеним радіолокаційним перерізом та інфрачервоною сигнатурою. Вони озброєні надзвуковими ракетами BrahMos, ракетами Barak-8 і сучасними засобами протичовнової боротьби, включно з торпедами й ракетними установками. Радар EL/M-2248 MF-STAR забезпечує виявлення і відстеження безлічі цілей.

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Індійський есмінець класу Kolkata

Великобританія: есмінці Type 45 (клас Daring)

Есмінці Type 45 призначені для протиповітряної оборони та оснащені системою PAAMS (Sea Viper) з ракетами Aster 15 і Aster 30. Радар SAMPSON і радар дальнього виявлення S1850M забезпечують передові можливості з відстеження та ураження цілей. Кораблі також несуть протикорабельні ракети Harpoon і торпеди.

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Британський есмінець Type 45

Франція: есмінці класу Horizon

Есмінці класу Horizon оснащені системою PAAMS з ракетами Aster 15/30 і радаром EMPAR. Вони також озброєні протикорабельними ракетами Exocet MM40 Block 3 і торпедами. Ці кораблі призначені для протиповітряної оборони, боротьби з надводними силами й протичовнових операцій.

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Французький есмінець класу Horizon

Італія: есмінці класу Horizon

Італійські есмінці класу Horizon аналогічні французьким і оснащені ракетами PAAMS, Aster, радарами EMPAR і S1850M. Вони також озброєні протикорабельними ракетами Otomat Mk 2 і торпедами, забезпечуючи багатофункціональність і захист від різних загроз.

есмінець класу Horizon Fullscreen
Італійський есмінець класу Horizon

Австралія: есмінці класу Hobart

Есмінці класу Hobart, створені на основі іспанського проєкту класу Álvaro de Bazán, оснащені бойовою системою Aegis і радаром AN/SPY-1D(V). Вони несуть ракети SM-2, Harpoon і пускові установки Mk 41 VLS для різних ракет, забезпечуючи протиповітряну оборону, боротьбу з надводними та протичовновими силами.

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Есмінець класу Hobart, Австралія

Тайвань: Есмінці класу Kee Lung

Есмінці класу Kee Lung, колишні кораблі ВМС США класу Kidd, оснащені ракетами класу "земля-повітря" SM-2, протикорабельними ракетами Harpoon і протичовновими ракетами RUM-139 ASROC для протичовнової боротьби. Радар AN/SPY-1 і система запуску ракет Mk 26 забезпечують оборонні та наступальні можливості.

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Есмінці класу Kee Lung, Тайвань

Аргентина: есмінці класу Almirante Brown

Есмінці класу Almirante Brown німецької розробки MEKO 360 оснащені протикорабельними ракетами Exocet MM38, ракетами класу "повітря-повітря" Aspide і торпедами. Вони оснащені радаром повітряного пошуку DA-08 і радаром управління вогнем WM-25. Ці кораблі забезпечують Аргентину засобами надводної війни та ППО.

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Есмінці класу Almirante Brown, Аргентина

Мексика: Есмінці класу Durango

Есмінці класу Durango оснащені протикорабельними ракетами Harpoon, ракетами Standard для ППО і протичовновими ракетами ASROC. Ці кораблі відіграють роль у береговій обороні та операціях із боротьби з наркотиками.

Есмінці класу Durango Fullscreen
Есмінці класу Durango, Мексика

Пакистан: есмінці класу Tariq

Есмінці класу Tariq, колишні фрегати Type 21 Королівського флоту, були модернізовані й оснащені протикорабельними ракетами Harpoon, ракетами класу "земля-повітря" Sea Cat і торпедами. Вони оснащені радаром повітряного пошуку Type 992Q і навігаційним радаром Type 994.

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Есмінці класу Tariq, Пакистан

Есмінці з керованими ракетами залишаються основою сучасних військово-морських флотів, забезпечуючи багаторівневий захист і можливості завдати ударів.

Нагадаємо, ВМС США почали комплексну програму модернізації своїх есмінців типу Flight IIA. У її межах завершилися випробування "Charlie trials" нового есмінця USS John Basilone (DDG 122).