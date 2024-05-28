У США завершили випробування нового есмінця John Basilone: що відомо про програму Flight IIA

USS John Basilone класу Arleigh Burke — один із найсучасніших кораблів у своєму класі. А його модернізація до типу Flight IIA охоплює вдосконалення сенсорів, радарів, бойових систем і механізмів охолодження.

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ВМС США почали комплексну програму модернізації своїх есмінців типу Flight IIA. У її межах завершилися випробування "Charlie trials" нового есмінця USS John Basilone (DDG 122), повідомили 27 травня оглядачі Naval Recognition.

Що відомо про корабель USS John Basilone

Будівництво USS John Basilone почалося з церемонії закладання кіля 10 січня 2020 року на верфі Bath Iron Works у Баті, штат Мен. Корабель спустили на воду 12 червня 2022 року, його назвали на честь сержанта Корпусу морської піхоти США Джона Базілоне, нагородженого Медаллю Пошани за героїчні дії під час Другої світової війни.

USS John Basilone класу Arleigh Burke типу Flight IIA — один із найсучасніших кораблів у своєму класі, призначений для виконання широкого спектра завдань, включно з протиповітряною, протичовновою і протикорабельною обороною, а також підтримкою наземних операцій. Завдяки своєму сучасному обладнанню і потужному озброєнню, він здатний ефективно реагувати на сучасні загрози та виконувати оперативні завдання по всьому світу.

Корабель оснащений сучасними сенсорами і радарами для багатоцільового використання, а також системою бойового управління Aegis. Крім того, на есмінці встановлено системи для захисту від повітряних і ракетних загроз, що робить його ключовим елементом у забезпеченні ППО і ПРО флоту.

Формат випробувань Charlie trials

Випробування Charlie trials — це один з етапів військово-морських сил, які проходять нові кораблі перед їхнім офіційним введенням в експлуатацію. Ці випробування включають перевірку різних систем корабля, його продуктивності, маневреності та боєготовності. Мета цих випробувань — переконатися, що всі системи працюють справно і відповідають вимогам перед тим, як корабель буде передано флоту для виконання бойових завдань.

Програма Flight IIA

ВМС США почали комплексну програму модернізації своїх есмінців типу Flight IIA, зосередившись на чотирьох ключових удосконаленнях. Ці модернізації включають удосконалення сенсорів, радарів, бойових систем і механізмів охолодження.

Завершення випробувань свідчить про високий рівень готовності USS John Basilone до виконання бойових завдань. Незабаром корабель буде офіційно прийнято до складу ВМС США, і він почне свою місію із забезпечення національної безпеки та захисту інтересів країни на морях.

Раніше повідомлялося, що у США почалося формування нового підрозділу — USVRON Three, до складу якого увійдуть невеликі безпілотні надводні кораблі. Це третя ескадрилья безпілотників, яка є останнім кроком до створення гібридного флоту США.