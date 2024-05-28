В США завершили испытания нового эсминца John Basilone: что известно о программе Flight IIA

USS John Basilone класса Arleigh Burke — один из самых современных кораблей в своем классе. А его модернизации до типа Flight IIA включает в себя усовершенствование сенсоров, радаров, боевых систем и механизмов охлаждения.

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ВМС США начали комплексную программу модернизации своих эсминцев типа Flight IIA. В ее рамках завершились испытания "Charlie trials" нового эсминца USS John Basilone (DDG 122), сообщили 27 мая обозреватели Naval Recognition.

Что известно о корабле USS John Basilone

Строительство USS John Basilone началось с церемонии закладки киля 10 января 2020 года на верфи Bath Iron Works в Бате, штат Мэн. Корабль был спущен на воду 12 июня 2022 и назван в честь сержанта Корпуса морской пехоты США Джона Базилоне, награжденного Медалью Почета за героические действия во время Второй мировой войны.

USS John Basilone класса Arleigh Burke типа Flight IIA представляет собой один из самых современных кораблей в своем классе и предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая противовоздушную, противолодочную и противокорабельную оборону, а также поддержку наземных операций. Благодаря своему современному оборудованию и мощному вооружению, он способен эффективно реагировать на современные угрозы и выполнять оперативные задачи по всему миру.

Корабль оснащен современными сенсорами и радарами для многоцелевого использования, а также системой боевого управления Aegis. Кроме того на эсминце установлены системы для защиты от воздушных и ракетных угроз, что делает его ключевым элементом в обеспечении ПВО и ПРО флота.

Формат испытаний Charlie trials

Испытания Charlie trials — это один из этапов военно-морских сил, которые проходят новые корабли перед их официальным вводом в эксплуатацию. Эти испытания включают проверку различных систем корабля, его производительности, маневренности и боеготовности. Цель этих испытаний — убедиться, что все системы работают исправно и соответствуют требованиям перед тем, как корабль будет передан флоту для выполнения боевых задач.

Программа Flight IIA

ВМС США начали комплексную программу модернизации своих эсминцев типа Flight IIA, сосредоточившись на четырех ключевых усовершенствованиях. Эти модернизации включают в себя усовершенствование сенсоров, радаров, боевых систем и механизмов охлаждения.

Завершение испытаний свидетельствует о высоком уровне готовности USS John Basilone к выполнению боевых задач. В скором времени корабль будет официально принят в состав ВМС США и начнет свою миссию по обеспечению национальной безопасности и защиты интересов страны на морях.

Ранее сообщалось, что в США началось формирование нового подразделения — USVRON Three, в состав которого войдут небольшие беспилотные надводные корабли. Это третья эскадрилья беспилотников, которая является последним шагом к созданию гибридного флота США.