Гибридный флот США: американские ВМС создают новую эскадру беспилотных кораблей (видео)

В основе нового подразделения будут надводные беспилотные системы GARC. Аппараты могут преодолевать до 700 морских миль на скорости 6 узлов и 400 морских миль на скорости 30 узлов.

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На американской военно-морской базе в Сан-Диего началось формирование нового подразделения — USVRON Three, в состав которого войдут небольшие беспилотные надводные корабли. Создание третьей беспилотной эскадрильи является последним шагом к созданию гибридного флота США, который состоит из пилотируемых и беспилотных систем. Об этом сообщили в Naval News.

Третья эскадра беспилотных надводных кораблей, командиром которой назначен капитан Дерек Рейдер, будет включать такие системы, как Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC). Это 16-футовые беспилотные надводные аппараты (USV), которые будут интегрированы в остальной надводный флот.

Между тем военные отметили, что Военно-морской флот все еще находится в начале своего пути развертывания беспилотных судов для выполнения оперативных ролей на передовой, и эскадра станет первопроходцем в области новых применений.

"ВМС передают беспилотные системы в руки 400 наших самых талантливых бойцов, которые помогут интегрировать, масштабировать, экспериментировать и использовать эти системы", — сказал командующий надводными силами ВМС США вице-адмирал Брендан Маклейн.

Элемент новой войны

Новая эскадра также станет одним из первых подразделений, получивших новый рейтинг робототехнической войны (RW), — недавно созданной специальности, которая признает уникальные навыки операторов и обслуживающего персонала беспилотных систем. Он будет размещен в составе Surface Development Group One, испытательного подразделения, в котором находятся все три эсминца класса Zumwalt и средние USV ВМС, разработанные DARPA Sea Hunter и Sea Hawk, а также созданный Пентагоном конверсионный катер Ghost Fleet Overlord.

Украинский опыт

Отмечается, что эксперименты Украины с беспилотными катерами показали оборонщикам ценность небольших и простых беспилотных морских систем, если они имеют достаточный радиус действия и грузоподъемность. GARC сможет преодолевать до 700 морских миль на скорости 6 узлов и 400 морских миль на скорости 30 узлов. Для сравнения, этой дальности достаточно, чтобы достичь тайваньских вод с американской базы на Окинаве.

Напомним, в Украине создали новый надводный морской дрон, оснащенный ракетами Р-73 против авиации. Аппарат имеет более широкий корпус, чем предшественники, что позволяет размещать сразу две ракеты "воздух-воздух".