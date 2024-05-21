Гібридний флот США: американські ВМС створюють нову ескадру безпілотних кораблів (відео)

В основі нового підрозділу будуть надводні безпілотні системи GARC. Апарати можуть долати до 700 морських миль на швидкості 6 вузлів і 400 морських миль на швидкості 30 вузлів.

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На американській військово-морській базі в Сан-Дієго почалося формування нового підрозділу — USVRON Three, до складу якого увійдуть невеликі безпілотні надводні кораблі. Створення третьої безпілотної ескадрильї є останнім кроком до створення гібридного флоту США, який складається з пілотованих і безпілотних систем. Про це повідомили в Naval News.

Третя ескадра безпілотних надводних кораблів, командиром якої призначено капітана Дерека Рейдера, включатиме такі системи, як Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC). Це 16-футові безпілотні надводні апарати (USV), які будуть інтегровані в решту надводного флоту.

Тим часом військові зазначили, що Військово-морський флот все ще перебуває на початку свого шляху розгортання безпілотних суден для виконання оперативних ролей на передовій, і ескадра стане першопрохідцем у сфері нових застосувань.

"ВМС передають безпілотні системи в руки 400 наших найталановитіших бійців, які допоможуть інтегрувати, масштабувати, експериментувати й використовувати ці системи", — сказав командувач надводних сил ВМС США віцеадмірал Брендан Маклейн.

Елемент нової війни

Нова ескадра також стане одним із перших підрозділів, які отримали новий рейтинг робототехнічної війни (RW), — нещодавно створеної спеціальності, яка визнає унікальні навички операторів і обслуговуючого персоналу безпілотних систем. Він буде розміщений у складі Surface Development Group One, випробувального підрозділу, в якому перебувають усі три есмінці класу Zumwalt і середні USV ВМС, розроблені DARPA Sea Hunter і Sea Hawk, а також створений Пентагоном конверсійний катер Ghost Fleet Overlord.

Український досвід

Зазначається, що експерименти України з безпілотними катерами показали оборонникам цінність невеликих і простих безпілотних морських систем, якщо вони мають достатній радіус дії та вантажопідйомність. GARC зможе долати до 700 морських миль на швидкості 6 вузлів і 400 морських миль на швидкості 30 вузлів. Для порівняння, цієї дальності достатньо, щоб досягти тайванських вод з американської бази на Окінаві.

Нагадаємо, в Україні створили новий надводний морський дрон, оснащений ракетами Р-73 проти авіації. Апарат має ширший корпус, ніж попередники, що дає змогу розміщувати одразу дві ракети "повітря-повітря".