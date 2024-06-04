Эксперты определили 14 стран с самыми современными ракетными эсминцами в 2024 году (фото)

Среди кораблей, вооруженных современными ракетными системами, американские эсминцы класса Arleigh Burke, китайские Type 052D, японские эсминцы класса Kongo, корабли РФ класса "Современный" и другие.

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Эсминцы с управляемыми ракетами играют ключевую роль в современных военно-морских силах, выполняя задачи противовоздушной обороны, надводной войны и противолодочных операций. В этой связи обозреватели Army Recognition определили 14 стран, обладающих, на их взгляд, наибольшим количеством таких эсминцев.

Соединенные Штаты: Эсминцы класса Arleigh Burke

Эсминцы класса Arleigh Burke, оснащенные боевой системой Aegis и радаром AN/SPY-1D(V), могут одновременно отслеживать и поражать сотни целей. Они оснащены системами вертикального пуска Mk 41 VLS для ракет Tomahawk, SM-2/3/6 и противолодочных ракет RUM-139 ASROC.

Эти эсминцы могут развивать скорость свыше 30 узлов благодаря четырем газотурбинным установкам General Electric LM2500 и имеют системы ближнего боя Phalanx CIWS и противокорабельные ракеты Harpoon.

Эсминец USS Porter

Китай: Type 052D и Type 055

Эсминцы Type 052D класса Luyang III оснащены ракетами HHQ-9, противокорабельными YJ-18 и крылатыми ракетами CJ-10. Более продвинутые эсминцы — Type 055 имеют двухдиапазонную радиолокационную систему и обширные ячейки VLS для запуска различных ракет, включая ракеты для противовоздушной обороны и дальних ударов.

Китайский эсминец Type 052D

Япония: Эсминцы классов Kongo и Atago

Эсминцы класса Kongo, построенные по проекту Arleigh Burke, оснащены боевой системой Aegis и ракетами SM-2, Harpoon и RUM-139 ASROC. Эсминцы класса Atago имеют улучшенную скрытность, увеличенную полетную палубу и ракеты SM-3 для защиты от баллистических ракет.

Японский эсминец класса Kongo

Россия: Эсминцы класса "Современный"

Эсминцы класса "Современный" предназначены для надводной войны и оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-270 "Москит", универсальными многоканальными комплексами средней дальности "Ураган" М-22 и автоматическими орудиями АК-130. Они также несут противолодочные установки РБУ-1000 и торпедные аппараты, а радиолокационная система МР-710 "Фрегат" обеспечивает воздушный и надводный поиск.

Российский эсминец класса "Современный"

Южная Корея: Эсминцы класса Sejong the Great

Эсминцы класса Sejong the Great оснащены боевой системой Aegis и радаром AN/SPY-1D(V). Они несут 128 ячеек VLS с ракетами SM-2, SM-3, Hyunmoo-3, противокорабельными ракетами Haeseong и противолодочными K-ASROC, обеспечивая противовоздушную оборону, защиту от баллистических ракет, надводные удары и противолодочные операции.

Южнокрейский эсминец класса Sejong

Индия: Эсминцы классов Kolkata и Visakhapatnam

Эсминцы классов Kolkata и Visakhapatnam обладают стелс-технологиями, включая уменьшенное радиолокационное сечение и инфракрасную сигнатуру. Они вооружены сверхзвуковыми ракетами BrahMos, ракетами Barak-8 и современными средствами противолодочной борьбы, включая торпеды и ракетные установки. Радар EL/M-2248 MF-STAR обеспечивает обнаружение и отслеживание множества целей.

Индийский эсминец класса Kolkata

Великобритания: Эсминцы Type 45 (класс Daring)

Эсминцы Type 45 предназначены для противовоздушной обороны и оснащены системой PAAMS (Sea Viper) с ракетами Aster 15 и Aster 30. Радар SAMPSON и радар дальнего обнаружения S1850M обеспечивают передовые возможности по отслеживанию и поражению целей. Корабли также несут противокорабельные ракеты Harpoon и торпеды.

Британский эсминец Type 45

Франция: Эсминцы класса Horizon

Эсминцы класса Horizon оснащены системой PAAMS с ракетами Aster 15/30 и радаром EMPAR. Они также вооружены противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 3 и торпедами. Эти корабли предназначены для противовоздушной обороны, борьбы с надводными силами и противолодочных операций.

Французский эсминец класса Horizon

Италия: Эсминцы класса Horizon

Итальянские эсминцы класса Horizon аналогичны французским и оснащены ракетами PAAMS, Aster, радарами EMPAR и S1850M. Они также вооружены противокорабельными ракетами Otomat Mk 2 и торпедами, обеспечивая многофункциональность и защиту от различных угроз.

Итальянский эсминец класса Horizon

Австралия: Эсминцы класса Hobart

Эсминцы класса Hobart, созданные на основе испанского проекта класса Álvaro de Bazán, оснащены боевой системой Aegis и радаром AN/SPY-1D(V). Они несут ракеты SM-2, Harpoon и пусковые установки Mk 41 VLS для различных ракет, обеспечивая противовоздушную оборону, борьбу с надводными и противолодочными силами.

Эсминец класса Hobart, Австралия

Тайвань: Эсминцы класса Kee Lung

Эсминцы класса Kee Lung, бывшие корабли ВМС США класса Kidd, оснащены ракетами класса "земля-воздух" SM-2, противокорабельными ракетами Harpoon и противолодочными ракетами RUM-139 ASROC для противолодочной борьбы. Радар AN/SPY-1 и система запуска ракет Mk 26 обеспечивают оборонительные и наступательные возможности.

Эсминцы класса Kee Lung, Тайвань

Аргентина: эсминцы класса Almirante Brown

Эсминцы класса Almirante Brown немецкой разработки MEKO 360 оснащены противокорабельными ракетами Exocet MM38, ракетами класса "воздух-воздух" Aspide и торпедами. Они оснащены радаром воздушного поиска DA-08 и радаром управления огнем WM-25. Эти корабли обеспечивают Аргентину средствами надводной войны и ПВО.

Эсминцы класса Almirante Brown, Аргентина

Мексика: Эсминцы класса Durango

Эсминцы класса Durango оснащены противокорабельными ракетами Harpoon, ракетами Standard для ПВО и противолодочными ракетами ASROC. Эти корабли играют роль в береговой обороне и операциях по борьбе с наркотиками.

Эсминцы класса Durango, Мексика

Пакистан: Эсминцы класса Tariq

Эсминцы класса Tariq, бывшие фрегаты Type 21 Королевского флота, были модернизированы и оснащены противокорабельными ракетами Harpoon, ракетами класса "земля-воздух" Sea Cat и торпедами. Они оснащены радаром воздушного поиска Type 992Q и навигационным радаром Type 994.

Эсминцы класса Tariq, Пакистан

Эсминцы с управляемыми ракетами остаются основой современных военно-морских флотов, обеспечивая многоуровневую защиту и возможности нанесения ударов.

Напомним, ВМС США начали комплексную программу модернизации своих эсминцев типа Flight IIA. В ее рамках завершились испытания "Charlie trials" нового эсминца USS John Basilone (DDG 122).