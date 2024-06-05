В РФ на параде покажут ледокол "Иван Папанин", вооруженного ракетами "Калибр", — эксперты

Корабль также может быть оснащен пусковыми установками Club-K и соответственно вооружен противокорабельными ракетами Х-35.

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В Санкт-Петербурге 28 июля состоится главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России. Среди участников парада будут как надводные, так и подводные корабли Северного флота, но особое внимание привлекает, в том числе, патрульный ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 и его вооружение. Об этом говорится в материале Defense Express.

Обозреватели пишут, что в числе кораблей, которые примут участие в параде, будут атомные подводные лодки К-561 "Казань" и Б-448 "Тамбов", дизель-электрическая субмарина Б-586 "Кронштадт", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и патрульный ледокол "Иван Папанин" проекта 23550.

Но особый интерес вызывает ледокол, который впервые будет продемонстрирован во время парада. По информации издания, в РФ планируют построить в общей сложности четыре патрульных ледокола проекта 22350, из которых два – для российского флота, остальные два – для Береговой охраны ФСБ.

При этом "Иван Папанин" является первым из двух ледоколов, предназначенных для ВМФ РФ, и его официальное принятие на вооружение ожидается в конце 2024 года. Несмотря на это, корабль уже участвует в параде, что привлекает внимание западных аналитиков и вызывает интерес к его возможностям и вооружению.

Особенности патрульного ледокола "Иван Папанин"

Этот корабль предназначен для операций в арктической зоне и имеет следующие характеристики:

водоизмещение — 8500 тонн;

длина — 114 метров;

ширина — 19,5 метров;

экипаж — 60 человек, с возможностью увеличения до 110 человек.

Авторы материала обратили особое внимание на вооружение российского корабля. Дело в том что в варианте для ФСБ ледокол вооружен одной 76-мм артустановкой АК-176МА, двумя 30-мм "Корд", также установлены восемь ПЗРК "Игла" и/или "Ива".

Однако в варианте для ВМФ помимо указанных выше систем вооружения корабль будет оснащен контейнерными пусковыми установками Club-K для противокорабельных ракет Х-35 или же под крылатые ракеты "Калибр" в варианте для ударов по наземным целям.

Обозреватели в заключение отметили, что о серийном производстве Club-K пока нет никаких данных, но в целом появление российского боевого ледокола "Иван Папанин" может оказаться довольно специфическим событием которое вполне может привлечь внимание западных аналитиков.

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