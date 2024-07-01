Вооруженный ледокол "Иван Папанин" начал первые испытания: Москва хочет больше таких кораблей (фото)

По словам российских чиновников, вооружение корабля будет зависеть от толщины льда в арктическом регионе. Предположительно, "Иван Папанин" может нести крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Уран".

Related video

Первый боевой ледокол проекта 23550 ВМФ России "Иван Папанин", построенный на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, начал заводские ходовые испытания, сообщает Министерство обороны РФ через информационное агентство ТАСС.

"Планируется, что по завершению всех испытаний патрульный корабль "Иван Папанин" войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте", — говорится в сообщении.

В связи с этим обозреватели The War Zone, обратили внимание на некоторые характеристики судна отметили перспективы его применения в северных морях.

Прежде всего эксперты предположили, что введение в строй корабля такого класса отражает подготовку России к потенциальной будущей конфронтации во все более стратегическом арктическом регионе.

"Что необычно для ледокольного корабля, "Иван Папанин" вооружен и имеет возможность дальнейшего увеличения своей огневой мощи в будущем, включая добавление крылатых ракет", — отметили авторы материала.

Фото: X (Twitter)

Вооружение и возможные улучшения корабля

Эксперты предположили, что количество установленного вооружения на корабле, видимо, можно масштабировать в зависимости от требований. На данный момент "Иван Папанин" оснащен 76-мм пушкой АК-176МА. В будущем возможна установка более мощного вооружения, включая крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Уран".

Эти суда способны нести контейнерные пусковые установки, что дает мощный потенциал для поражения различных целей.

Корабль проекта 23550 также имеет вертолетную площадку и ангар, что позволяет размещать вертолеты серии Helix, такие как морской штурмовой вертолет Ка-29, что дополнительно усиливает боевые возможности кораблей.

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Таким образом Россия ожидает от этих судов способности выполнять боевые задачи при необходимости, при этом оставаясь эффективными ледоколами.

Перспективы кораблей такого класса

Советник главы Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков поделился своим видением планов России по созданию вооруженных ледоколов. По его словам, Москва заинтересована в кораблях такого класса, как "Иван Папанин", причем количество размещаемого вооружения на них будет зависеть от регионов с разной толщиной льда.

"Будут ледоколы и ледокольные суда, то есть корабли, способные с достаточной скоростью двигаться сквозь льдины определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы. Там, где лед тонкий, будет больше оружия и наоборот", — сказал Поляков.

В связи с этим обозреватели подчеркнули, что независимо от того, получат ли "Иван Папанин" или другие проекты 23550 дополнительное вооружение и когда они получат дополнительное вооружение, их конструкция означает серьезный отход от традиционных ледоколов, которые не проектировались с учетом реальных боевых задач.

Важно